「80後」苗族女歌手雷豔涉嫌違紀　被責令辭任全國人大代表

中國國家一級演員、「80後」女歌手雷豔被責令辭去第十三屆全國人大代表職務，引發社會廣泛關注。

中國國家一級演員、「80後」女歌手雷豔被責令辭去第十三屆全國人大代表職務。（人民網）

10月26日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議，通過代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。報告稱，因涉嫌違紀，貴州省歌舞劇院有限責任公司藝術生產部副主任雷豔的代表資格被終止。

公開資料顯示，雷豔是苗族人，1998年民族歌手，貴州省歌舞劇院一級演員，貴州省歌舞劇院有限責任公司藝術生產部副主任。1998年，雷豔考入了貴州大學藝術學院音樂表演專業，畢業後在黔東南州歌舞團工作。

2003年，她以一首《刺梨花》獲得「貴州新人新歌電視大賽」二等獎。同年，與另外兩位民族女歌手組成了「刺梨花組合」 ，從此開始歌唱生涯。此後，她兩次在中國青歌賽中獲獎。

2006年，雷豔擔當歌舞詩「多彩貴州風」的主演之一，巡演走遍中國30多個省市和加拿大、俄羅斯、馬來西亞等國際城市。2007年，雷豔當選黔東南州政協常委，2013年任第十二屆全國人大代表，2018年連任第十三屆全國人大代表。

中共黨媒人民網曾評價她稱，「雷豔是土生土長的苗鄉人，自小對音樂耳熟目染的她是一位苗族民族歌手。她的另一個身份是全國人大代表，在保護民族文化上，她不遺餘力」。

在2019年3月的全國兩會上，雷豔說，「能夠再次當選人民代表參加全國兩會，感到十分自豪，對自己致力於宣傳民族文化保護和傳承的工作，心中有了更多的自信。對於我們文化工作者來說，堅定文化自信，就要把相關政策和要求學深學透，邊悟邊做，用於指導實踐。」

在貴州省代表團團組開放日上，雷豔帶着三組少數民族手工藝品亮相，引發關注。

2019年9月，她還曾出演一部公益微視頻。9月27日，貴州省第十三屆人大常委會第十二次會議決定接受其辭職。