央行新規禁冥鏹使用人民幣圖樣　「百元鈔票蛋糕」亦涉違法

近年內地出現人民幣蛋糕、人民幣花束、魔術道具人民幣、冥幣人民幣等等，大量新創商品集中在人民幣圖案上，廣受消費者喜愛。 但央行近日發布的《人民幣圖樣使用管理辦法》再次重申，禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣，貴金屬紀念幣圖樣亦納入管理。新規將在11月15日實行，違者最高可被罰款5萬元（人民幣．下同）。

內地「人民幣蛋糕」售價在180至400元左右。（網上圖片）

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內媒《新京報》披露，目前在網絡平台上仍有商家銷售使用人民幣圖樣的蛋糕，售價在180至400元。某平台的商家表示，現在還可以製作人民幣圖案的蛋糕，「是比較流行的蛋糕，照片是3D糯米打印，可食用。面層可以換成人民幣款式，非常大氣。」

據悉，還有一種形式的蛋糕也屬於「人民幣蛋糕」，是將真的人民幣放在盒子中，再內嵌到蛋糕中。有內地律師表示，製作、仿製、買賣人民幣圖樣，或者未經批准在宣傳品、出版物或者其他商品上使用人民幣圖樣，比如以製作道具、玩具、廣告等名義使用，包括放大、縮小和同樣大小的人民幣圖樣都屬於違法。

律師指出，把人民幣包好與蛋糕一起，應該屬於贈與，如果沒有污損，則沒有問題，但建議商家和顧客都不要圖一時新鮮，違法使用人民幣及人民幣圖樣。

在《管理辦法》中，人民幣圖樣是指中國人民銀行發行的貨幣的完整圖案或者局部圖案，使用人民幣圖樣是指通過各種形式在宣傳品、出版物或者其他商品上使用放大、縮小和同樣大小人民幣圖樣的行為。

而根據內地《人民幣管理條例》規定，製作、仿製、買賣人民幣圖樣，由工商行政管理機關和其他有關行政執法機關給予警告，沒收違法所得和非法財物，並處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得的，處1000元以上5萬元以下的罰款。

（新京報）