【大灣區】廣東深改委：強化廣深「雙核聯動」　謀建第二條高鐵

廣東省委全面深化改革委員會（深改委）日前下發通知，印發廣州市推動「四個出新出彩」行動方案，要求廣州充分發揮好粵港澳大灣區和深圳先行示範區「雙區驅動效應」，不斷強化廣深「雙核聯動」，其中再度提及謀劃建設廣深第二條高鐵線路。

是次印發的行動方案，要推動廣州在綜合城市功能、城市文化綜合實力、現代服務業、現代化國際化營商環境4方面「出新出彩」。（資料圖片）

通知指出，廣州推動綜合城市功能、城市文化綜合實力、現代服務業、現代化國際化營商環境4方面「出新出彩」，實現老城市新活力，是中共總書記習近平對廣州、廣東的重要指示要求，各地各部門要把支持這項工作與支持深圳先行示範區建設緊密結合，以同等力度全力推動實施。

通知中關於廣深「雙核聯動」的內容有17項，包括謀劃建設廣深第二高鐵；加強上下游產業鏈合作；共同打造國際多式聯運中心、全球供應鏈管理中心、國際物流航運中心；兩地深化港口基礎設施建設合資合作；共同爭取國際國內重大展會落戶兩市並合理布局；深化產業、科技、金融、基礎設施等領域合作，共同做優做強做大珠三角核心區；與深圳共建人工智能與數字經濟省實驗室，共同打造數字經濟創新發展試驗區等。

廣州市府規劃的廣深第二條高鐵將在廣州白雲機場設站。（VCG）

廣深兩高鐵線路將「無縫對接」

早在今年6月，《廣州市國土空間總體規劃（2018-2035年）》草案對外公示，該規劃中公布的粵港澳大灣區航空航運鐵路圖顯示，廣深第二高鐵將從深圳寶安機場出發，經東莞後到達廣州境內的黃埔站，然後繼續北上至廣州白雲機場站，最終抵達廣州北站；同時會有一條支線，在黃埔站北上後直接連接到廣河高鐵上的知識城站。

值得關注的是，是次規劃還提出，要推進廣深港高鐵至廣州站連接線建設，將串連廣州南站、廣州站、廣州東站、黃埔站，意味廣深第一高鐵和第二高鐵將在黃埔站實現「無縫對接」。

廣深港高速鐵路香港段於2018年9月正式通車。（資料圖片）

專家：第二高鐵來往兩地機場僅20分鐘

目前廣州和深圳的高快速軌道交通連接主要為和諧號列車，以及廣深港高鐵線路。中國工程院院士陳湘生表示，規劃中的廣深第二高鐵在旅客出行需求功能上還是有所不同，第二高鐵採用高速輕軌設計，列車最高時速在600公里以上，可以彌補當前線路速度上的不足，預計廣深第二高鐵投入運營後，從白雲機場去深圳機場的時間會由逾1小時縮短至不超過20分鐘。

另外，去年編制的《深圳對外通道布局規劃研究》顯示，深圳規劃新增廣深第二高鐵通道，連接廣州知識城、東莞中心區、深圳南山前海地區等廣深科技創新走廊上的核心節點，北接湘粵第二通道，南延連接香港東大嶼新中心，並爭取在2030年通車。

（綜合報道）