【華為風波】任正非自比「傀儡」　稱華為已實現制度性的交接班

自中國通訊設備企業華為高管孟晚舟被捕以來，華為接班人計劃備受外界關注。近日，華為創始人任正非透露詳情。

自孟晚舟被捕事件後，任正非頻繁現身回應外界所關注的熱點話題。（AP）

10月29日，華為心聲社區公開了任正非接受歐洲新聞台採訪的紀要全文。在採訪中，任正非表示，「在第四屆持股員工代表大會上，我已經對華為如何制度性交接班講得很清楚了。其實我們已經完成交接班很多年了，不是現在才交接班。公司一直在運轉，我只是懸在中間的一個傀儡。」

對於華為內部制度，任正非進一步解釋稱，「第一，在我們公司，我自己的權力是受到限制的，有權力也不能隨心所欲；第二，華為公司實行民主集體決策制度，受制於集體決定和否決權力。我個人好像天天都在上班，實際是形式上在上班，並沒有直接運作公司。就是上面懸着一個否決權，好像我有權力，但是我沒有用過。因此，將來公司任何一個人都可以扮演我這個傀儡形象，只要他們這些執政者願意退到我這個位置上，他就變成一個傀儡。」

「我是否存在，都不會影響公司的實際運作。」

他還表示，「因為我一直在這個位置上，外面看起來我們公司三十年好像沒有變，實際上我們下面的人事都在變。我是否存在，都不會影響公司的實際運作。」

被問及什麼時候退休，任正非稱，「第一，當我的思維方式有了障礙的時候；第二，美國政府批准我可以退休的時候。現在公司在危機狀態，有時候我還需要做一做傀儡，出來見一見記者。」