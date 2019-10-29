香港民研：林鄭民望創新低　何君堯認知率最高　得分最低

香港民研計劃今午(29日)發放新一輪特首及政府民望、立法會議員民望及民情指數，結果顯示行政長官林鄭月娥的評分再創歷屆特首新低，只有20.2分；立法會議員民望方面，市民對建制派議員何君堯的認知率最高，但其支持度卻是最低，只有17.1分，支持度最高的議員是民主黨鄺俊宇，有59分。

香港民研計劃今午發放特首及政府民望、立法會議員民望及民情指數。（李偉欣攝）

民研計劃於10月中以電話訪問方式成功訪問1038名市民，結果顯示特首林鄭月娥的最新評分為20.2分，較本月中評分下跌2.4分；市民支持她出任特首的比率只有11%，反對率是82%，民望淨值為負71個百分點，全部民望數字均超出其上任以來及歷任特首的新低。

市民對社會狀況評價方面，政府表現滿意率為10%，不滿率為79%，滿意率淨值是負69個百分點。 至於市民對經濟、民生和政治的滿意率，分別為19%、14%和3%，不滿率則為61%、71%和88%。

民情指數創1992年新低

市民對本港政治狀況的不滿尤其顯注，政治狀況滿意率淨值是負85個百分點，平均量值為1.4，即整體上介乎「幾不滿」及「好不滿」之間。市民對特區政府的信任比率是23%，不信任比率是68%，信任淨值是負44個百分點，是1992年有記錄以來新低，平均量值為2.1分，即整體上接近「幾不信任」。 民情指數方面，最新數字為50.5分，較十月上旬再下跌4.3點，創1992年有記錄以來新低。

建制派議員何君堯的民望得分在議員中最低，在100分中只有17.1分。（資料圖片／梁鵬威攝）

何君堯知名度高 民望最低

立法會議員民望方面，被訪者在未經提示下說出最多10名最熟悉的議員，結果首6位最多人提及的議員分別是議會陣線毛孟靜、公民黨陳淑莊、建制派何君堯、民主黨鄺俊宇、民建聯李慧琼和公民黨楊岳橋。當中得分最高的是鄺俊宇（59.0分），然後是毛孟靜（48.8分）、李慧琼（25.3分）和何君堯（17.1分），其中李慧琼的評分較上次調查顯注下降，毛孟靜和楊岳橋的評分創2017年有記錄以來新高，李慧琼的評分創2015年有記錄以來新低，陳淑莊的評分則創2012年中以來新高。

鍾庭耀認為，有警員在行動中故意隱藏警員編號，是其中一個導致各方暴力不斷上升的原因。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港民研主席鍾庭耀表示，特首林鄭月娥的民望得分已到達一個「難以相信」的分數，數字反映本港社會正處於水深火熱之間。他認為，市民對政府和警隊不信任，有警員在行動中故意隱藏警員編號，是其中一個導致各方暴力不斷上升的原因，認為當局應改善警員在執行任務時，部分警員可作識別，部分不可作識別的情況，否則暴力事件只會不斷上升。鍾庭耀又說，國際民意支持和平抗爭，在下月的區議會選舉，示威者應將肢體暴力化身為選舉辯論，以選舉作為表達方式。

此外，公民社會贊助計劃在10月17至23日期間，調查港人對是否支持「香港獨立」的意見，發現有83%受訪者不贊成港獨，支持的只有11%。鍾庭耀認為，政府撤回修例並沒有減少市民對政府的不滿，「警暴」漸漸成為示威越演越烈的其中一個關鍵因素，調查結果反映並非如坊間所言，有外國勢力推動港人搞「港獨」。

香港民研同時發布「我們香港人」滾動調查，其中問到市民對於警方在10月20日向清真寺射藍色水劑，有64.6%市民認為有需要追究整件事的成因或責任。