促成褫奪何君堯名譽博士　奧爾頓勳爵收恐嚇電郵稱「必死刀下」

反修例風波中，建制派立法會議員何君堯因在7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件中，與白衣暴徒握手寒暄並鼓勵對方，而成為眾矢之的。此後他更先後發表「洋腸論」和「曱甴論」，備受外界抨擊。 何君堯母校英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）則褫奪何的名譽博士學位。去信ARU促成撤銷何學位的英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）等人，則於早前收到恐嚇電郵，稱要對其「以眼還眼……必死刀下」（An eye for an eye.... For all who draw the sword will die by the sword）。

何君堯在反修例風波中行為言論均十分火爆，成為外界批評焦點。（資料圖片）

何君堯在反修例風波中行為言論均十分火爆，成為外界批評焦點。繼昨日民主黨立法會議員林卓廷發律師信要求何就誹謗他的言論致歉後，何君堯隨後再被證實已遭母校撤銷學位。安格里亞魯斯金大學早前回覆《香港01》查詢，確認有關消息；而校方發出的聲明也稱「獲安格里亞魯斯金大學頒發名譽學位人士，必須為我們的學生、校友和員工，以及我們所服務的社區樹立正面榜樣。自何先生獲頒發名譽學位以來，其行為持續引起關注。大學經過調查後，已撤銷何先生的名譽學位。」

英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）曾去信ARU，列舉何君堯的「不當行為」，包括曾發表有關大屠殺、攻擊同性戀、攻擊女性以及種族主義的言論，因此他促請校方褫奪何君堯的名譽博士學位。

惟英國保守黨人權委員會副主席班尼迪克·羅傑斯（Benedict Rogers）早前在twitter發文，指包括奧爾頓勛爵在內的數人，均收到來自一名何君堯爪牙（one of Mr Ho's henchmen）的電郵，稱他們「必死刀下」，羅傑斯形容該電郵為無禮的恐嚇及符合中國政權的特質。

兩句恐嚇字句，分別來自《聖經》<出埃及記 21:24, 25>「以眼還眼，以牙還牙，以手還手，以腳還腳……」；及<馬太福音 26:52>「……因為凡動刀的，必死在刀下。」

在8000公里外的英國算計我

何君堯接受內地《環球時報》訪問時表示，並不認識奧爾頓勛爵，認為對方是「道聽塗說，沒有對事實的考證，非常草率。而大學沒有跟我聯絡，也沒有進行相關調查。」

他表示：「有可能我的話不合他的意見，但議員在立法會裡的言論是受保障的，他是英國上議院議員，也是過來人，但他選擇不理會，而是在8,000公里外的英國算計我。我是民選的議員，在過去5個月裡，大家看得很清楚，真正擾亂香港社會的是哪些人。」

批英國講究法律程序公正都是假的

「這件事暴露了英國所謂的講究法律程序公正都是假的，在政治面前一切都要讓路。」何君堯還稱，安格里亞魯斯金大學根本不懂得處琽大是大非的事情，「所以不要看它是甚麼『百年老店』，英國所謂的法律程序公正只需要輕輕用手指一推，就倒下來了。」

他又表示，不排除要「找個律師來據理力爭」，到時候再把名譽博士銜頭送還給大學，「而不是讓它來剝奪」。