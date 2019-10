促成褫奪何君堯名譽博士　奧爾頓勳爵收恐嚇電郵稱「必死刀下」

反修例風波中,建制派立法會議員何君堯因在7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件中,與白衣暴徒握手寒暄並鼓勵對方,而成為眾矢之的。此後他更先後發表「洋腸論」和「曱甴論」,備受外界抨擊。

何君堯母校英國安格里亞魯斯金大學(Anglia Ruskin University,ARU)則褫奪何的名譽博士學位。去信ARU促成撤銷何學位的英國上議院議員奧爾頓勛爵(Lord Alton of Liverpool)等人,則於早前收到恐嚇電郵,稱要對其「以眼還眼……必死刀下」(An eye for an eye.... For all who draw the sword will die by the sword)。