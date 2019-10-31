官媒起底內地速讀培訓班　斥部分機構騙錢害人需「掃黑除惡」

近期內地出現名目繁多的「神童」培訓班，宣稱「量子波動速讀」「蒙眼翻書穿針」「一分鐘閱讀上萬字」等等。 官媒《新華社》近日起底了深圳的「沐憶學堂」培訓機構，發現其以「分銷」模式拉家長做投資「合夥人」，批評這類機構違反基本常識和教育規律，騙錢害人，堪稱又「黑」又「惡」。

在培訓班上課的學生。（沐憶學堂微信公眾號）

立案調查後仍在營業 師資成疑

報道稱，深圳市市場監督管理局本月中旬已對位於福田區的「沐憶學堂」立案調查，但該培訓機構仍在營業。據介紹，「沐憶學堂」自稱能快速「調整腦電波」的機構，號稱已為「全國上萬名學生和種子學員」進行「全腦潛能開發」，培養出的「速讀達人」每分鐘可閱讀上萬字。

出奇的是，在「沐憶學堂」發布的招聘廣告中，對教師的資質和教育經驗沒有任何要求。同樓層的其他公司員工則透露：「感覺他們（沐憶學堂）的人員變動很頻繁，最近見到的都是新面孔，以前說過話的現在都沒有看到過了。」

報道還指出，公開信息顯示，「沐憶學堂」有多家關聯企業為基金公司，曾舉辦「上市匯報會」，介紹沐憶速讀營地課產品取得「令人矚目的利潤」，宣布企業「正式進入上市輔導期」。

「沐憶學堂」曾舉辦「上市匯報會」，介紹沐憶速讀營地課產品取得「令人矚目的利潤」。

資本假借教育在背後推波助瀾

根據新華社的調查，「沐憶學堂」不僅賺家長的學費，還要拉家長入股，賺取數額不菲的投資款。據由學生家長變為「股東」的黃先生介紹，「沐憶學堂」通過加盟方式發展下線，各地「城市合夥」根據地域範圍需要繳納100萬元至1000萬元（人民幣．下同）不等的加盟費，加盟商每台電腦可以獲得總部發放的提取碼，接受「潛能開啟音頻」，並獲得一定數量的教師培訓名額，其餘每位教師學費按照每人1.2萬元收取。黃先生自己就花費100萬元拿到了宣城一市六縣的代理權。

「沐憶學堂」還宣稱「全國有三個運營分公司，已發展了23個『城市合夥人』及區域獨家」。其微信線上平台「沐憶學堂學員公益發展學院」，則以所謂「分銷」形式進行資本運營，在各個城市招募「城市合夥人」，「分銷總收益」時時更新。

↓↓↓ 此前傳媒曝光北京教育機構為推廣「量子波動速讀」舉辦的「速讀比賽」片段，學生翻書的速度之快，完全不像在看書：

+ 7 + 6 + 5

官媒：培訓機構也需「掃黑除惡」

據深圳市場監管部門透露，「沐憶學堂」涉嫌違反廣告法多處規定，目前案件正在調查處理中，如經查實，將按照廣告法有關規定進行處罰。具體處罰金額正在核實中。

而新華社的調查發現，除了在深圳，北京、廣州、杭州、濟南、駐馬店等地都有類似機構，有的稱「量子波動速讀」，有的稱「全腦開發」，違反基本常識和教育規律，騙錢而且害人，堪稱又「黑」又「惡」。

有內地教育學者呼籲，應加強對培訓機構尤其是對中小學學科類培訓以外培訓內容的監管，包括資質審批和過程監管，不能讓違反科學常識和教育常識的培訓大行其道。

（新華社）