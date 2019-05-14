內地「情商培訓班」學費萬元起　號稱能讓3歲童成「社交萬人迷」

內地近來流行所謂的「情商培訓班」，學費動輒萬元（人民幣．下同）以上，學生年紀最小只有9個月大，並聲稱3歲就能讓孩子成為「社交萬人迷」。 但有專家認為，情商本身並非嚴格的科學概念，對孩子而言上課學情商更是不必要，「家長不能有意識地掩蓋錯誤、幫助孩子承擔，而應該允許孩子在一定的消極情緒中不斷調整自己，在面對和解決困難中成長。」

據內地傳媒報道，其中一間位於江蘇南京的情商培訓機構，上周六（11日）早上10時半就有一名祖父帶3歲大的孫子來上課。祖父表示，雖然孫子仍未上幼稚園，但其父母均希望先報讀情商班「鍛煉鍛煉膽量」。祖父不諱言「這哪兒是學習，就是來玩兒的」，孫子亦顯然相當不情願去上課，童言無忌地稱「上課不好玩，害怕。」

情商培訓班相當歡迎，南京其中一間情商培訓機構外就坐滿等候接孩子下課的家長。（現代快報）

至於上課內容方面，0至3歲主要是親子課程，以體驗式遊戲為主，涉及情緒認知、建立安全感等。有工作人員介紹，課程能夠幫助孩子建立自信，包括和父母安然分離、願意與他人分享等，更稱「一些安全感建立得比較好的孩子，一段時間的情商課後就能獨立上課，這說明適應能力在提高，也為孩子以後進入幼兒園做鋪墊。」

報道指，情商培訓班的收費不菲，0歲至3歲一年要萬元左右，3歲至6歲就要近2萬元，兩年課程更要3.6萬元。平均計算，這些仍在牙牙學語的孩子，上情商培訓班的學費，比之一般孩童的課外輔導、藝術類培訓更貴。

師資方面，事實上國家管理部門並沒有相關的資格認證，但各大情商培訓機構均聲稱所招聘的老師均需具備教育或心理相關的資格證書，內部更有嚴格培訓。

在其中一間情商培訓機構內，兩名孩子正在休息室中玩耍。（現代快報）

對此，南京師範大學兒童發展與家庭教育研究中心副主任殷飛認為，情商培訓班所包含的內容，在一般的生活場景中都已具備，更何況孩子有情緒、發脾氣都是某個成長階段的表現，這些都需要在成長過程中解決，不需要上特定的課程。任殷飛指，確有一些孩子需要培訓，但只是特殊例子，並要有專業醫生指導，例如是情緒障礙。

任殷飛表示，孩子性格有內向亦有外向，家長要接納，同時也要讓孩子認識、了解自己的個性，引導他們按照個性特色正常發展，不能強讓孩子從內向變成外向，「這本就不是孩子的問題。」

（現代快報）