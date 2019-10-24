「量子波動速讀」被揭是騙局　深圳培訓班宣傳涉違法遭立案調查

內地有教育機構大力推廣「量子波動速讀」，宣稱讓孩子1分鐘內看完約10萬字的書籍，還能過目不忘，成功吸引不少家長帶孩子報讀。事件引起熱議，不少網民指出，這是一場「學習特異功能」的詐欺騙局，旨在騙取授課費。 周三（23日），深圳市場監督管理局發通報稱，根據傳媒反映的「量子波動速讀」培訓機構亂象，已組織執法人員進行核查，並對其中一間培訓機構立案調查。

沐億教育舉辦師資培訓課程。（沐憶學堂微信公眾號）

通報稱，上周四（17日）執法人員前往「沐憶學堂」經營地址開展現場檢查，現場未發現沐億教育有學員培訓。執法人員查閱了宣傳冊等相關材料， 其中在宣傳冊的「課程介紹」中，有「沐憶速讀腦波音頻是以阿爾法波和塞他波為主導的綜合性腦波音頻，且阿爾法波和塞他波都屬於同種基本腦波的一種」等表述。

執法人員同時在沐億教育微信公眾號「沐憶學堂」頁面上發現，今年6月29日推送的標題為「沐憶速讀—開啟全民閱讀大時代」的文章中，存在「通過自有版權的訓練系統，以提升青少年專注力為前提，幫助孩子達到每分鐘萬字以上的閱讀水平」等表述，相關內容涉嫌違法。目前，執法人員已將相關的宣傳資料打印，並由機構相關人員簽名確認，並持續立案調查。

在培訓班上課的學生。（沐憶學堂微信公眾號）

公開資料顯示，沐憶教育成立於今年1月25日，註冊資本500萬元（人民幣．下同），其一套課程名為爆款營地課的價格是9800元，年齡要求是9至15歲，為8至15人小班制，課時安排分線下49課時，線上21天鞏固訓練。按照介紹，上完該課程後，學生看書一眼萬字，知識全數吸收，閱讀速讀能達1萬字/分鐘。

此前傳媒曝光北京教育機構為推廣「量子波動速讀」舉辦的「速讀比賽」片段，學生翻書的速度之快，完全不像在看書：

（北青報）