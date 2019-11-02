【11.2集會】港島中環、維園集會變衝突　警灣仔佈重兵阻合流

反修例風波引發連場衝突，今日（11月2日）下午，港島有3個集會。其中維園下午3時有百多名區議會選舉候選人舉行選舉聚會，表示以每名候選人在50人以下「圍圈」聚會，藉此不用申請不反對通知書。另外中環遮打花園和愛丁堡廣場，下午5時分別有集會，已經申請不反對通知書。 下午有大批市民分別到中環及維園參加集會，不久警方現身並發射催淚彈驅散。從今次的部署可見，警方在灣仔及銅鑼灣佈滿重兵，似乎是要阻止東西兩邊的示威者合流。

下午3時左右情況↓

+ 13 + 12 + 11

往維園人流太多 佔據軒尼詩道

下午3時，維園中央草坪有百多名非建制派區議會候選人，舉行選舉聚會，由於50人以下的公眾集會不需要事件申請，因此候選人計劃在維園「一圈圈」聚集舉行集會。

不過，由於參與人數眾多，大批市民在銅鑼灣崇光百貨外聚集，不久即站出軒尼詩道及記利佐治街等道路。

東西包抄崇光百貨外人士

部份人士從告士打道進入維園，不過下午3時多，大批警察抵達軒尼詩道及利園山道交界佈防，另有一批警察到達告士打道，形成東西包抄的格局。

在對峙數十分鐘之後，警方在軒尼詩道及告士打道分別發射催淚彈，試圖驅散聚集人士。但由於兩方向均有重兵，在場大批人士難以向東西兩方疏難，不少人沿較狹窄的渣甸坊走向時代廣場方向。

下午3至4時情況↓

+ 7 + 6 + 5

維園人士如往天后離開 之後無衝突

而當時有不少人在維園聚集，警方在驅散崇光百貨附近人士之後，即從告士打道及高士威道多個方向，向維園內發射催淚彈，並從多個入口衝進維園，驅散在內市民及區議會候選人。由於有候選人手持旗幟，而且有大量人群在場，未能快速離開，有人與警方發生衝突，最少3名區議會參選人被帶走。

維園部份人士往天后離開，而天后、砲台山的警察並無與他們發生衝突。相反，警方在灣仔及銅鑼灣派駐重兵，銳武裝甲車、水炮車亦從砲台山駛至灣仔，在灣仔至銅鑼灣來回多次。

對比天后讓示威者散去，警方在灣仔至銅鑼灣發射大量催淚彈，目的似乎是驅散示威者，阻止向中環前進。

下午4至5時情況↓

+ 16 + 15 + 14

中環兩集會 開始數分鐘即終止

下午5時，遮打花園及愛丁堡廣場的集會開始，但數分數後警方即以港島區有人非法集結為理由，要求兩個集會在5時半終止。兩個集會均隨即按警方要求終止及解散。

在中環，部份示威者在德輔道中及畢打街縱火，警方其後驅散，部份示威者往灣仔前進。

下午5至6時情況↓

+ 14 + 13 + 12

荷李活道無示威者 警突射催淚彈

至於由灣仔或中環散開的示威者，部份經過荷李活道，但並沒有聚集或衝突，而且很快就離開。不過，大批警察隨即走上荷李活道文武廟附近，並曾在沒有警告及沒有示威者之下，發射一枚催淚彈。

之後警方沿荷李活道經過些利街往東面即蘭桂坊推進，但其實街上並無示威者。

縱觀警方處理手法，目的在於阻止示威者往中上環前進，一來防止合流，二來是防止示威者衝擊中聯辦。