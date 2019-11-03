中國自主研發阿茲海默症新藥獲准上市　可改善患者認知功能

由中國海洋大學、中科院上海藥物研究所、上海綠谷製藥有限公司研發的一款阿茲海默症（Alzheimer's disease，俗稱「老人痴呆」）新藥，已通過國家藥品監督管理局批准上市。

新藥主要發明人、中科院上海藥物所研究員耿美玉（前中）和研發團隊。（新華社）

《新華社》報道，這款名為「九期一」（甘露特鈉，代號GV-971）的新藥，由中科院上海藥物所研究員耿美玉率領的團隊研究22年，在中國海洋大學、中科院上海藥物所與上海綠谷製藥的接續努力下研發成功。

報道稱，全球用於臨床治療阿茲海默症的藥物目前只有寥寥數款。各大製藥公司在過去20多年里相繼投入巨資研發新的藥物，大多宣告失敗。該領域已有17年無新藥上市。

名為「九期一」（甘露特鈉，代號GV-971）的新藥。（新華社）

據了解，共有1199例受試者參加了「九期一」的1、2、3期臨床試驗研究。其中3期臨床由上海交通大學醫學院附屬精神衛生中心和北京協和醫院組織、在全國34家三級甲等醫院開展，共完成818例受試者的服藥觀察。整個臨床試驗由全球知名的新藥研發外包服務機構艾昆緯負責管理。

為期36週的3期臨床研究結果表明，「九期一」可明顯改善輕、中度阿爾茨海默症患者認知功能障礙。與安慰劑組相比，主要療效指標認知功能改善顯著，認知功能量表評分改善2.54分。不良事件發生率則與安慰劑組相當。