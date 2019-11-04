華為研發員工稱食堂伙食差　輪值董事長建議投訴者幫廚三個月

華為一名研發員工，早前發文投訴食堂伙食差，又稱服務欠佳，相關領導不作為。 華為輪值CEO徐直軍則以一篇《告研發員工書》來回應此事。他表示，研發人員也不是天之驕子，不能要求別的部門過度服務，建議他到食堂幫廚三個月，以實踐其相關建議。

華為一名員工，發文批評食堂伙食差，又稱服務欠佳，相關領導不作為。（資料圖片）

華為員工「心聲社區」近日刊出一篇為研發人員的文章，當中投訴食堂伙食差、定價高、服務欠佳，又稱其對員工關懷不重視，以及相關領導不作為。

對此，華為輪值董事長徐直軍以一篇《告研發員工書》回應。他寫道，研發人員不是天之驕子，不能要求別的部門對你過度的服務，其收入在食堂享受較好的膳食也是沒問題的。

徐直軍建議投訴員工去幫廚三個月。（資料圖片）

徐直軍：為民請命的幹部不成熟

他又稱，公司各基地食堂的菜價月平均標準為350元人民幣，但總有部分員工通過各種渠道抱怨菜價太高，且有部分幹部也在「為民請願」，「我們希望改變這種現狀，員工已經是大人了，應該可以自己生活，可以不選擇購買公司的行政服務；為民請命的幹部不成熟，可以抽調去幫廚三個月，以去實踐他的建議，直到實現再回到研發崗位。」

他又補充道，爭取的做法是努力工作，增加收入，改善生活，同時也要理解為自己服務的人員，要學會感恩。而「幫廚」的3個月暫不降低工資，做不好再考慮。

任正非認為，一些幹部不成熟，沒有工作能力，習慣將矛盾轉給公司，應該調整其工作崗位。。（資料圖片）

任正非：員工要學會自立、自理應多貢獻以提高收入

華為總裁任正非對《告研發員工書》表示高度認可。他強調，員工都是成年人，要學會自立、自理，要以客戶為中心。員工應多貢獻，以提高收入，改善生活。而一些幹部不成熟，沒有工作能力，習慣將矛盾轉給公司，應該調整其工作崗位。不要把後勤服務作為宣洩的地方，確實不舒服要找心理諮詢機構，或者天涯網。

他同時質疑行政系統的「員工滿意度」調查，反問「員工他要不滿意，你怎麼辦呢？現在滿意，過兩年標準又提高了，又不滿意了，你又怎麼辦？滿意的錢從什麼地方來，他的信用卡交給你了嗎？」