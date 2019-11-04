【中美貿易戰】羅斯對達成協議表樂觀　即將批出華為許可證

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月3日於曼谷接受彭博電視台（Bloomberg Television）訪問，對月內與中國達成首階段貿易協議表達樂觀，並指將於短時間內批出許可證，容許美國公司向華為出售零件。

美國商務部長羅斯表示，即將批出許可證，容許美國公司向華為出售零件。（美聯社）

中美原計劃於亞太經濟合作組織（APEC）峰會舉行期間簽署協議，惟智利決定取消主辦峰會，兩國隨即另覓場地。羅斯透露，美國艾奧瓦州、阿拉斯加州、夏威夷和中國城市均有機會是舉行「習特會」的地方。

羅斯形容，協議尤其複雜，華府正在確保每一方都對各方同意的事宜有非常正確、清楚和詳細的了解。他指，目前正在取得良好進展，無理由質疑不能簽署協議，但亦可能會出現偏差。

羅斯未有明確指出總統特朗普會否暫緩原定12月實施的關稅。他表示，其他階段的貿易協議取決於中方牽涉的立法事宜和執行機制，形容如果沒有執行機制，協議都「只是一疊紙張」。

羅斯透露，商務部收到260宗有關華為禁令的豁免申請，比起預期中多。他表示，即將會批出許可證。特朗普5月將華為列入「實體清單」，禁止華為與美國公司做生意。特朗普6月與中國國家主席習近平會面，承諾放寬華為禁令，後來也指會加快審批程序，不過迄今仍未批出許可證。