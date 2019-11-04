【華為風波】抗衡美國圍堵　華為將深耕6.5億人口東盟市場

據內媒《觀察者網》周日（3日）報道，美國為首的西方正緊密地圍堵華為，華為因此把目光投射到人口眾多的東盟地區，希望以深度開發東盟市場來抗衡美國圍堵。

華為全球公共事務副總裁周明成日前在東盟會議上表示，華為願協助東盟國家實施第四次工業革命，並已做好在東南亞地區全面鋪設5G基礎設施的準備。

據了解，東盟10個成員國的總人口超過6.5億，且該區域國家希望擁有最新一代科技，以提升商業、基礎設施和運輸等方面的全球競爭力。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）科技政策項目副主任卡特（William Carter）早前分析稱，華為在東南亞有其優勢，因為華為願意派員至沒有自主技術能力的國家建設基礎設施。

任正非曾強調美國打壓華為是政治目的。（AP）

另有傳媒指出，華為在東南亞的進展被視為中美世界影響力博弈的指標之一。今年2月，CSIS曾發表報告指出，中國在東南亞推行的「數字絲綢之路」將為北京帶來不可小看的戰略優勢，值得美國及其在該區域的盟友警覺。

事實上，華為早在2015年就設立泰國區總部，泰國此後連續3年成為華為在東南亞市場投入量最多的國家。2016年到2018年間，華為在東南亞獲得總採購額為20.9億美元。今年2月初，華為在泰國啟動其在東南亞國家的首個5G測試平台。此外，菲律賓最大流動電訊商Global Telecom今年6月使用華為技術，啟動東南亞第一個5G寬頻服務。

同為東盟國家的越南則並未採用華為的5G技術。據彭博社報道，隸屬於越南國防部的該國最大電訊商Viettel Group的行政總裁表示，越南將在河內部署愛立信的設備，在胡志明市則使用諾基亞的技術。

（綜合報道）