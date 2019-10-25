印尼獅航空難最終報告摘要　波音737 MAX出事數個肇因

印尼獅航（Lion Air）一部波音737 MAX 8客機2018年10月29日發生空難墮海，機上189人全數遇難。印尼國家交通安全委員會（NTSC）10月25日發布最終調查報告摘要，指由於客機設計缺陷、機師訓練不足以及維修等問題結合，導致慘劇發生。

印尼獅航一架波音737 MAX 8客機2018年10月29日發生空難，導致機上189人全數遇難。（AP）

報告指出事故的主因包括，機上的「機動特性增強系統」（MCAS）依賴一個提供錯誤資訊的攻角感應器，導致機頭自動向下。調查指出，這個功能的設計及認證不足。飛機的飛行手冊以及機組人員的訓練中，亦沒有包括MCAS的資料。

報告亦指出空難之前多個失誤。這部僅執飛兩周的飛機，在最後4次航程都有問題。

新聞稿指出，飛機失事前1天有一個新的攻角感應器安裝到飛機上，但它在較早時的維修中錯誤校準。當天這部飛機出事最後一次航程、即由峇里飛往雅加達期間幾乎出事，所幸正、副機師在第三名坐「順風機」的機師幫助下重新掌控飛機。雖然發生如此驚險的情況，機師卻沒有決定讓飛機折返，而是繼續飛往雅加達。機師們到埗後亦沒有全面報告有關問題，包括警告機師客機有失速危險的震桿器（Stick shaker）啟動了。

印尼目前仍未公開完整的調查報告。波音公司（Boeing）發表聲明指，正在努力解決所有安全建議，防止類似的飛行控制問題再次發生。

在意外中失去兄弟及姪兒的55歲男子亞斯多里（Muhammad Asdori）表示，對於波音感到非常憤怒，認為是其疏忽導致他們所愛的人死去。他稱，在同樣涉及波音客機的埃塞俄比亞航空空難發生後，波音才承認責任，這令他們感到更加憤怒。