波音CEO承認犯錯　737 MAX問題「冀從錯誤中學習」

波音公司行政總裁米倫伯格10月29日現身美國國會，就公司旗下737 MAX 8客機問題作供。他承認公司在處理導致兩宗嚴重空難的系統上有不當之處，強調會汲取教訓，但有議員揚言「寧願步行都不會再乘坐該款飛機」。

米倫伯格（Dennis Muilenburg）現身國會聽證會之日，正值印尼獅子航空610班機墜毀一周年，他被批評沒為機師提供更多關於操控特性增益系統（MCAS）的資料，為他們無法應對埋下伏線。

米倫伯格承認波音在處理有關問題上犯錯，強調現時已經在補救，稱公司正從錯誤中學習，並表示如果可以回到過去，公司在首宗空難發生後就是否停飛同型號飛機「會有不同決定」。

他在會上向涉事的獅子航空及埃塞俄比亞航空的遇難者家屬致歉，指兩宗空難都是在自己的監管下發生，因此他有必要負上責任，不過拒絕透露會否為此辭職。

波音公司CEO米倫伯格10月29日到美國國會出席聽證會，多名涉及737 MAX 8兩宗空難遇難者的家屬手持親人畫像到場。（路透社）

整場聽證會充滿火藥味，與會的參議員達克沃思（Tammy Duckworth）批評米倫伯格一直「只說出事實的一半」。另一名參議員克魯茲（Ted Cruz）則不滿波音沒有在2016年正視和處理737 MAX的安全問題，而參議員特斯特（Jon Tester）認為，波音和聯邦航空管理局（FAA）須要作出全面改革，更揚言寧願步行都不會乘坐737 MAX客機，指波音不應「走捷徑」。

有多名遇難者家屬到場旁聽，他們認為米倫伯格雖然有歉意，但認為波音應該付諸行動。