【新疆再教育營】外交部駁斥蓬佩奧：停止以涉疆問題抹黑攻擊中國

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（5日）表示，多項報道指出中國政府一直「騷擾、監禁和任意拘留」新疆維吾爾族穆斯林活躍人士，以及他們的家人，美國對此深感不安。 對此，中國外交部發言人耿爽周三（6日）回應稱，新疆不存在蓬佩奧所謂的「拘留營」，希望美方個別政客停止利用涉疆問題抹黑攻擊中國。

今年3月，蓬佩奧會見曾被關押在「再教育營」的維族人士，並在Twitter上表示「中國必須釋放所有遭任意拘留的人，停止打壓」。（Twitter）

耿爽在例行記者會上表示，美方打着宗教人權的幌子，一而再、再而三地污衊抹黑中國的治疆政策，發表毫無根據、悖離事實的錯誤言論，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽指出，中方多次說過，新疆事務純屬中國內政。涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。中國沒有靠發動戰爭去應對恐怖主義，而是依法依規通過教育和培訓，幫助受極端和恐怖思想影響的人們重返社會和正常生活。曾經深受恐怖主義危害的新疆已經近3年沒有發生暴恐事件，這是尊重人權的最好體現。上千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，他們親眼看到了新疆預防性反恐和去極端化措施所取得的顯著成效。

耿爽還稱，希望美方個別政客摘下有色眼鏡，摒棄雙重標準，停止利用涉疆問題抹黑攻擊中國的言行，多做有利於中美互信與合作的事。

一直以來，被西方國家稱為「再教育營」的新疆「教育培訓中心」受到諸多質疑，美國多次就此指責中國。

據官媒《環球時報》在10月底報道，中國外交學院美國研究中心主任、教授李海東認為，美國一再干涉新疆問題，是美國政客為贏得選票而採取的手段，因為人權、民主等議題容易引起美國民眾共鳴。

李海東指出，在國際戰略競爭中，美國也把人權看成一張關鍵的牌。中國的影響力在增加，美國對此無法接受，因此試圖通過「人權牌」損害中國的國際形象，擾亂中國穩定發展的節奏。

不過，他也表示，「從目前情況看，美國在『人權牌』上寄予的希望落空了。所謂人權的標準不應由個別西方國家說了算，應該由大多數國家根據《聯合國憲章》共同確定。中國的人權標準被大多數國家接受，而美國一再炒作這一話題，只會讓其國際形象越來越糟。」

中國國務院新聞辦公室曾在今年8月發表《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，直言新疆開展教培工作，目的在於從源頭上消滅恐怖主義。

（綜合報道）