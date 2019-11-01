中國常駐聯合國代表張軍：新疆去極端化同美歐反恐沒有本質區別

美國等23個國家日前在聯合國指中國侵犯人權，呼籲中國在新疆停止拘押維吾爾人和其他穆斯林少數民族。 中國常駐聯合國代表張軍大使在聯合國總部接受中外媒體採訪，駁斥美國等的指責。張軍說，新疆採取的預防性反恐和去極端化舉措同美國、歐洲採取的反恐行動沒有本質區別。

張軍表示，在剛剛結束的聯合國大會第三委員會會議上，白俄羅斯代表54個國家作共同發言，30多個國家作國別發言，積極評價中國人權事業發展成就，支援中國新疆採取的反恐和去極端化舉措，反對美國、英國等個別國家以人權為名干涉中國內政、把人權問題政治化的做法。這說明在人權問題上，美英作法不得人心。

西方國家長期關注新疆再教育營問題。（網絡圖片）

張軍稱，新疆採取的預防性反恐和去極端化舉措同美國、歐洲採取的反恐行動沒有本質區別，根本不是人權問題，更與宗教和種族歧視無關。張軍指，美國、英國等粗暴干涉中國內政，蓄意在聯合國挑起對抗。

有記者問西方國家要求中方允許聯合國人權官員訪問新疆，張軍表示，中國已邀請聯合國官員、各國外交官、記者、宗教人士等一千多人參訪新疆；中國曾多次向聯合國人權高專發出邀請，並一直同聯合國方面保持著溝通，但美國等個別國家一邊叫嚷著要允許聯合國官員訪問新疆，一邊卻對訪問新疆的聯合國官員極力施壓和干擾。張軍稱，這種自相矛盾的做法，使其不可告人的政治目的昭然若揭。

還有記者問，在聯大三委會議上54國共同發言支持中國，支持美國的國家只有23國，是否說明中國在聯合國的影響力大於美國？張軍表示，各國國情不同，在人權問題上立場也會有所差異，應在平等和相互尊重基礎上，通過對話協商解決分歧，動輒對別國指責施壓、在聯合國搞對抗的方式完全行不通。

（中國常駐聯合國代表團官網）