喜劇演員Shane Gillis涉及辱華　被《Saturday Night Live》即炒

美國綜藝節目《Saturday Night Live》（SNL）於上星期宣布將有三位喜劇人包括Chloe Fineman、Shane Gillis、華裔演員Bowen Yang（楊伯文）加入。但時隔4日，Shane Gillis卻被節目組棄用。

據外媒報道，SNL的一位發言人日前表示，在同Shane Gillis談過之後，決定不會讓他加入SNL。事緣今次加入的三人中，華裔喜劇演員Bowen Yang將成為該節目史上首位華人常駐嘉賓，而Gillis在被宣布加入的當日，被爆去年曾於他本人的一集Podcast節目中使用辱華詞語「chink」，還同在場的朋友吐槽唐人街的建築、食物、中餐廳服務員的英文，並進行模仿。一石激起千層浪，Gillis昔日集數的內容也被接連爆出，包括嘲笑華裔講中文的口音，以種族判斷各位喜劇演員是否好笑，使用侮辱同性戀者的詞彙「faggot」，將「gay」作為罵人的用語，提及女扮男裝上戰場時，Gillis指她們是「flat chested fucking bitch(es).」

喜劇演員Shane Gillis因出言不遜被SNL棄用。（Instagram@shanemgillis）

對此，Gillis在Twitter貼文回應，稱自己是喜劇演員，會突破限制，在他的喜劇生涯中，有過很多失誤，講過很多爛gag，「我很樂意向所有被我言語所冒犯的人道歉，但在嘗試成為一位更好的喜劇演員路上，我有時需要冒險。」

Shane Gillis對事件首次回應。（Twitter截圖）

而SNL也直言，當初因為Gillis的喜劇才華以及優秀的試鏡表現而選中他，但直到前幾日才知道他那些帶有攻擊性的言論，並致歉沒有早點發現。Gillis也再度貼文，言語間也有些不滿SNL，他自信地講到作為一位喜劇演員，他的有趣足以令他加入SNL，這一點是無法磨滅的，當然他也希望有機會在SNL證明自己，但這樣會分散大家的注意力，並稱自己尊重SNL的決定，也感激這個機會，「我會一直看《Mad TV》。」（FOX節目，曾是SNL的競爭對手）