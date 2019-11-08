因美國施壓延遲向中國交付光刻機？　荷蘭ASML澄清：出口許可到期

荷蘭半導體設備供應商ASML近日宣布，或需要推遲向中國半導體製造商交貨，外界猜測這與美國施壓有關。但ASML的發言人澄清，推遲是因為出口許可到期，目前已重新申請，並正等待荷蘭政府核准。

ASML的發言人指，根據協議，公司出口EUV到中國需取得荷蘭政府的出口許可。相關出口許可於2019年到期，ASML已於到期日前重新申請，目前正在等待荷蘭政府核准。

此前ASML公司宣布或將推遲向中國半導體製造商交付極紫外光光刻機（EUV）。光刻機是半導體制造領域的核心設備之一，ASML是業界龍頭，尤其在EUV光刻機領域，ASM更是全球唯一能生產EUV的企業，延遲發貨可能會重擊中國推動晶片製造業。

受影響的中國企業相信是首間訂購EUV的中國晶片製造商中芯國際。（視覺中國）

有日本傳媒就認為，ASML要延遲發貨的一大原因，是來自美國政府的壓力。ASML推遲交付目前最先進的晶片光刻機EUV，「是因為它不想讓美國政府對此感到不安」。報道引述消息人士指，交付將預計延遲至2020年年中。

值得一提是，受影響的中國企業相信是首間訂購EUV的中國晶片製造商中芯國際。2018年5月，中芯國際向ASML訂購首部EUV光刻機，價值1.2億美元，原定於2019年年初交付。惟至同年12月，ASML的供應商工廠發生大火，部分庫存、生產線被摧毀。