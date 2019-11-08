【中美貿易戰】華府擬撤銷關稅　路透社：面臨白宮內外強烈反對

中國商務部新聞發言人高峰11月7日表示，中美同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。彭博社同日引述美國官員確認消息。不過路透社引述多名知情人士指，有關決定引起白宮內外部份人的強烈反對。

報道引述知情人士指，撤銷關稅並非中國國務院副總理劉鶴和美國總統特朗普10月「握手」協議的一部份。據指，對於撤銷關稅是否會讓美國失去優勢，特朗普政府內部出現分歧。

白宮和貿易代表辦公室亦未正式證實同意撤銷關稅。《華爾街日報》引述兩名熟悉政府思維的人士質疑指，目前尚未正式同意撤銷關稅，形容中方官員試圖重新談判協議佔住優勢。

首階段協議的內容仍未有最終定案，確實條款仍在討論中。《紐約時報》引述知情人士指，特朗普政府已經承諾，如果達成協議，將會撤銷關稅。據指，特朗普上月宣布取消10月加徵關稅時，美國已經開始考慮撤銷9月1日對逾1000億美元中國商品的關稅。

《紐約時報》亦引述消息指，部份反對9月1日加徵關稅的官員，包括貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），未有反對用關稅換取中國的重大讓步。官員正在討論削減關稅的比率。不過官員強調，任何舉動都取決於中國採取進取行動保障美國知識產權，而特朗普將有最終決定權。