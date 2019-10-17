廣西商人出資200萬買兇殺人：被轉手4次剩10萬　6參與者獲刑

廣西地產商老闆覃佑輝6年前出資200萬元（人民幣，下同）買兇暗殺與他產生官司糾紛的商人魏某，豈料該筆「暗殺生意」前後被易手4次，先後涉及5名「殺手」，最後一名殺手竟僅被承諾10萬元報酬，而由於他思慮後發覺報酬太少不划算，主動聯絡魏某，要求其配合演戲拍照，再騙取報酬。 2014年8月，魏某選擇向警方報案，其後，涉案6人依次被捕或自首。時隔5年多，廣西南寧中院今天（17日）上午對涉案6人犯故意殺人罪抗訴案進行終審宣判，6人均被判刑。

當地傳媒曾對此案作出詳盡報道。（網上圖片）

事緣2012年8月，商人覃佑輝投資參股兩間公司；2013年，魏某因合作糾紛對該兩間公司提起民事訴訟。同年10月，覃佑輝因擔心自己的投資虧損，出資200萬元買兇暗殺魏某。

其後，這筆「暗殺生意」被轉手4次，先後涉及5名「殺手」——奚廣安、莫天祥、楊康生、楊廣生和凌顯四。層層僱傭之下，暗殺酬金從200萬元先後減少到100萬元、27萬元、20萬元、10萬元。而凌顯四接到任務後，方才醒悟10萬元酬金太少，一旦敗露要賠上人生不划算，於是想到找魏某坦白，要求後者配合偽造現場，再把10萬元酬金騙到手。

2014年4月28日，凌顯四邀約魏某見面，向其告知暗殺計劃，並讓他配合拍攝一張手被反綁的照片，稱用於向上交差，又要求其去外地避風頭。3個多月後，魏某向南寧警方報案。及後，6人先後被捕或自首，其中漆為四被檢方認定「沒有具體犯罪情節」而未被起訴。

6名被告終審皆被判刑。圖為庭審現場。（南國早報）

一審曾判決5被告無罪

2016年4月，南寧青秀區法院一審以事實不清、證據不足為由，判決覃佑輝、奚廣安、莫天祥、楊康生、楊廣生5人無罪。翌月，魏某向青秀區檢察院提出抗訴申請。同年底，南寧市中院裁定撤銷一審判決，發回重審。

2018年5月3日，案件在青秀區法院重審開庭。此時，涉案6人已釋放近兩年。6名被告人輪流受審時一致翻供，並臨時向法庭申請調取新的證據，法庭宣布延期審理。

2019年10月17日上午，廣西南寧中院對6人犯故意殺人罪抗訴案進行終審宣判，以故意殺人罪分別判處覃佑輝有期徒刑5年，奚廣安有期徒刑3年半，楊康生、楊廣生有期徒刑3年3個月，莫天祥有期徒刑3年，凌顯四有期徒刑2年7個月。

（綜合報道）