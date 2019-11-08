【空軍70周年】習近平要求空軍建成世界一流　軍方重獎16人

2019年11月11日是中國人民解放軍空軍成立70周年紀念日。中共總書記、軍委主席習近平今天（8日）出席慶祝空軍成立70周年主題活動。

在北京昌平中國航空博物館，習近平要求空軍努力全面建成世界一流空軍。中央軍委副主席許其亮、張又俠，軍委委員魏鳳和、苗華、張升民陪同。

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11月7日，中國空軍重獎16人，其中10人獲「推進空軍戰略轉型十大傑出人物」稱號，6人獲「空天勇士」稱號。

十大傑出人物分別為，「新機改換裝開拓者呂廣坤、踐行黨的創新理論模範曹世奇、夏北浩精神時代傳人竇樹軍、空降勇士李振波、防空反導技術專家席吉虎、雷達兵部隊轉型先鋒王軍鋒、英雄試飛員李中華、空軍戰略理論首席專家尚金鎖、空軍首位中國科學院院士李應紅、空軍首位中國工程院院士張福澤」。

獲空天勇士則有「首屆『金頭盔』獲得者、建功藍天謀打贏的優秀指揮員郝井文，直面飛行風險、正確處置突發重大特情的典型代表劉允強、耿麗筍，空軍首位『金頭盔』『金飛鏢』雙料飛行員王立，空軍首位3次奪得『金頭盔』飛行員、國產某新型戰機部隊指揮員蔣佳冀，中國某新型戰鬥機驗證機首飛試飛員李剛等」。

觀察人士指，在這16人中，其中郝井文、李剛跟中國國產五代隱身戰機殲-20有關。郝井文所在的空軍蕪湖基地旅級部隊新近正式裝備殲-20。李剛則是殲-20首飛試飛員。

談到殲-20，中國官方、軍方媒體近期接連發布信息顯示，這型隱身戰機在駐紮蕪湖基地後，多次在西北高原內陸等不同地形進行作戰演練。

另外，最新換裝國產改進型「太行」發動機的新批次殲-20亦完成試飛任務，意味着殲-20的批量生產將暫時不再受動力限制。不過，「太行」版的殲-20性能仍受限。

為建設世界一流空軍，除殲-20外，中國空軍還裝備一批先進裝備，包括運-20重型運輸機、殲-16重型多用途戰機、轟-6K/N戰略轟炸機、空警-2000預警機等。