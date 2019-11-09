【新疆再教育營】回應蓬佩奧指控　新疆政府：毫無根據悖離真相

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期再次批評中國新疆「再教育營」問題，更舉出多個例子稱中國一直騷擾、監禁和任意拘留新疆穆斯林活躍人士及其家人。 繼外交部後，新疆市政府發言人亦有就蓬佩奧的批評作出回應，更有提到個別被蓬佩奧提到的例子，指蓬佩奧「打著宗教、人權的幌子，一而再，再而三地誣蔑抹黑中國新疆，反復發表毫無根據、悖離真相的錯誤言論」，「讓世人再一次看清了其雙重標準和虛偽嘴臉」，並稱對此表示強烈不滿和堅決反對」。

新疆政府發言人稱早木熱．達吾提的父親從未被調查或拘押，去世是由於嚴重的心臟病。（資料圖片）

發言人有直接回應蓬佩奧舉出的多個例子，「蓬佩奧聲稱，甫爾海提．教待提、艾拉帕提．艾爾肯和早木熱．達吾提等所謂『活躍人士』家人『遭到騷擾、監禁或者任意拘押』。而事實並非如此，這些人的親屬在新疆工作生活一切正常，並對家庭中出現的敗類感到羞愧」、「蓬佩奧此次又聲稱，早木熱．達吾提『年邁的父親數次遭到新疆當局的拘押和調查，並在不久前去世，死因不明』，而事實是，早木熱．達吾提的父親一直在家中同子女正常生活，從未被『調查』或『拘押』，因多年患有嚴重的心臟病，於2019年10月在醫院醫治無效去世，享年80多歲。在其病重住院期間，子女親屬始終在身邊照料」。

發言人在最後強調「事實勝於雄辯」，並強烈要求蓬佩奧「摘掉有色眼鏡，收起虛偽面孔」，「不要再充當『東突』暴恐分裂勢力的後台和推手，立即停止利用謠言抹黑攻擊新疆」。

（天山網）