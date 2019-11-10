稱預裝「九段線」地圖侵犯主權 　越南將嚴查中國進口手機

越南傳媒引述當地海關表示，一些中國手機預裝的地圖軟件包含南海「九段線」地圖，越南官方認為這侵害該國主權，將查禁不符合規格的中國進口手機。

報道稱，越南今後將對所有從中國進口的手機，包括華為和小米等作出檢查。（資料圖片）

越南《青年報》報道，越南海關反走私與調查部門主任阮鴻英說，一些中國手機預裝的導航地圖包含中國主張的南海九段線地圖，越南官方認為這違背國家對主權範圍的定義。為確定入口的中國手機所預裝的地圖軟件符合規格，越南今後將對所有從中國進口的手機，包括華為和小米等作出檢查。

越南海關總局指，將很快向各地海關下達指示。

報道稱，上周，7款從中國進口的「漢騰汽車」就因為其導航軟件使用包含「九段線」的地圖，而被越南海關全部扣押。

一些越南網民用戶轉發海報，上面有成龍的照片並帶有紅色「X」標記，表示反對他到越南參加慈善活動。 （網上圖片）

成龍越南行程被取消

另一方面，成龍到越南出席慈善活動的行程亦突然臨時宣布取消，原因與南海主權紛爭亦有關。

成龍原定10日去河內參加公益團體「越南微笑行動」的30周年慶祝活動，但越南網民指成龍支持中國的「九段線」主張，數千人在網上表示反對他到越南參加慈善活動。

由於抵制聲浪大，微笑行動上周五（8日）發出公開信，宣布成龍的行程取消。該組織強調，其活動實屬「非政治性質」，對這樣的反應始料不及，「我們感到抱歉……微笑行動不會再安排成龍參與活動。」