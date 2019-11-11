【11.11三罷】劉澤基微博稱開槍才是國際標準　帖文數小時後消失

有市民今天（11日）發起「11.11」黎明行動「三罷」。早上7時許，西灣河突然傳出三下槍聲，有傷者滿胸鮮血被抬上救護車。事後警方發新聞稿，證實有警員開槍射中一名男子。 在內地爆紅的香港「光頭警長」劉澤基事後在微博發文，表示「這才是國際標準」。

劉澤基在其微博發文稱，「不要認為警察永遠不會開槍， 這才是國際標準。」（微博）

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今日上午8時4分，劉澤基在其微博帳戶「香港光頭警長」上，轉發西灣河堵路現場的開槍片段，並附文說道：「突發！出來破壞堵路你一定有後結，不要認為警察永遠不會開槍， 這才是國際標準。」

該微博帖文發布不足2小時，已經逾7000多人留言，並有4000多人轉發。不過，《香港01》記者發現，該微博帖文在今日下午已經消失。

7月30日晚，在葵涌警署外警民衝突中，劉澤基舉槍畫面被傳媒拍下，其後被稱為「光頭警長」，在內地爆紅。他其後開設官方微博「吸粉」，經常發表時評和政見，早前就質疑香港司法機構縱容和輕判示威者。此外，十一期間，劉澤基和另外9名香港警察獲邀遊覽北京，並觀看國慶70周年慶祝大典。

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早前報道，網民發起「11.11 黎明行動」及「三罷」，警方清晨各區嚴防堵路進行搜查及拘捕行動。早上約7時20分西灣河傳出3下槍聲，有傳媒拍攝到一名交通警開三槍，擊中兩名黑衣人，一名男子被送往東區醫院。

警方事後證實，今日警員在西灣河拘捕違法人士時，曾開槍射中一名男子。另外在沙田及東涌，有警員曾拔出配槍及擎槍。