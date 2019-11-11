美官員呼籲聯合國介入達賴喇嘛轉世問題　中國外交部：堅決反對

美國國務院負責國際宗教自由事務的無任所大使布朗巴克（Sam Brownback） 上月底與第十四世達賴喇嘛會面後稱，希望聯合國着手處理達賴喇嘛轉世問題，其接班人的選擇不應由中國政府決定。對此，中國外交部發言人耿爽表示堅決反對。

10月底，布朗巴克（右）赴印度首會晤達賴喇嘛（左）。（Twitter@Ambassador Sam Brownback）

耿爽今天（11日）在外交部記者會上表示，十四世達賴喇嘛是打着宗教幌子在境外長期從事反華分裂活動的政治流亡者，中方堅決反對任何外國官方人士同其進行任何形式的接觸。

耿爽說，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有固定的宗教儀軌和歷史定制。中國政府實行宗教信仰自由政策，頒布有《宗教事務條例》和《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》等，尊重和保護藏傳佛教這一傳承方式。

他強調，達賴喇嘛活佛轉世系統已經有幾百年的歷史，十四世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的。因此，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌、歷史定制。

耿爽又指，美方企圖打着宗教信仰自由的旗號，利用聯合國平台對中方無端指責、甚至於干涉中國內政，違背《聯合國憲章》宗旨和原則，違背國際關係基本準則，註定不會得逞，也註定招致國際社會反對。

據悉，達賴喇嘛7月初在84歲生日之際接受印度記者專訪時曾說，這一世達賴喇嘛的轉世或重生決定權，絕對不會落入中國的手中。他又指，十四世達賴喇嘛因為特定的目的而離開西藏，那麼下一世達賴喇嘛也自然會出現在那個區域，而不是在中國控制的地區。

對於達賴喇嘛的說法，西藏自治區黨委宣傳部常務副部長王能生曾表示，依照兩百多年來的歷史，達賴喇嘛的轉世必須得到中國政府的認可，並且必須在中國境內轉世。

（綜合報道）