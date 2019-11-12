教育貸款遭指用於新疆「再教育營」　世銀：將縮小項目規模

今年8月，美國參議員魯比奧（Marco Rubio）和眾議員麥戈文（Jim McGovern）公布一封致世界銀行新任行長馬爾帕斯（David Malpass）的信，指控世銀一項「新疆職業技術教育與培訓項目」的5000萬美元貸款被用作資助新疆「再教育營」（官方稱職業技能教育培訓中心）。及後，世銀宣布將派員實地考察。 世銀周一（11日）宣布，將縮小中國新疆維吾爾職業學校項目的規模，儘管內部調查並未發現上述項目「與穆斯林維吾爾少數民族所受不當對待有關」。

世銀在聲明中說，相關調查的結論是，並未有迹象顯示這筆資金被用到教育以外的不當用途，但作為預防措施，世銀將減少資助經過新疆當局的「夥伴學校」計劃。「維吾爾族傳遭不當對待，新疆政府是眾矢之的。」

世銀指出：「基於與夥伴學校合作的風險，該計劃的規模和範圍將降低。這些夥伴學校散布廣闊，且難以監督。」而世銀對5間直接由其支持學校的資助將繼續，但亦將提高監督。

《外交政策》雜誌8月在報道中披露，一名世銀職員上月曾致信董事會，呼籲對該貸款項目進行正式調查。（網站截圖）

據《紐約時報》早前報道，有關貸款是2015年世銀前任領導在任期間發放的，比「再教育營」項目正式啟動早2年。在世銀當年為中國提供的18億美元貸款總額中，是相對較小的一筆。上述貸款計劃於明年支付完畢，世銀曾表示，該計劃通過對當地5間大學的資助，將提供「更好的技術和職業教育及就業機會」，從而使該地區成千上萬名年輕人受益。

此外，美國《外交政策》雜誌曾在報道中披露，一名世銀職員上月致信世銀董事會的一名執行董事，舉出關於新疆教育項目的大量警示信號，呼籲對這項工作展開正式調查，確保世銀的政策得以落實。

報告：貸款被用作購買防暴裝備

上述報道還提及，卑詩大學（University of British Columbia）一名法學學生章聞韶（Shawn Zhang）在一則報告中寫道，貸款中至少3萬美元被學校用作購買高端防暴裝備，包括鐵絲網、催淚彈和防彈衣等。

對於新疆再教育營議題，中方曾多次表明，西方渲染的「拘留營」並不存在。外交部發言人耿爽上周三（6日）再強調，涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。中國沒有靠發動戰爭去應對恐怖主義，而是依法依規通過教育和培訓，幫助受極端和恐怖思想影響的人們重返社會和正常生活。曾經深受恐怖主義危害的新疆已經近3年沒有發生暴恐事件，這是尊重人權的最好體現。

（綜合報道）