中國印發《愛國主義教育實施綱要》：引導港澳台增強國家認同

近日，中共中央、國務院印發了《新時代愛國主義教育實施綱要》（以下簡稱「綱要」），並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。 綱要提出，要加強「一國兩制」實踐教育，引導人們包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞增強對國家的認同，自覺維護國家統一和民族團結。

2018年4月，解放軍駐澳部隊官兵在向澳門學生教授昇旗動作要領。（資料圖片）

綱要指，愛國主義教育要堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持把實現中華民族偉大復興的中國夢作為鮮明主題，堅持愛党愛國愛社會主義相統一；要堅持以維護祖國統一和民族團結為著力點，堅持以立為本、重在建設，堅持立足中國又面向世界。

綱要提出，要廣泛開展黨史、國史、改革開放史教育，傳承和弘揚中華優秀傳統文化；強化祖國統一和民族團結進步教育；加強國家安全教育和國防教育；充分發揮課堂教學的主管道作用；組織推出愛國主義精品出版物；廣泛組織開展實踐活動；在廣大知識份子中弘揚愛國奮鬥精神；激發社會各界人士的愛國熱情。

關於強化祖國統一和民族團結進步教育方面，綱要提出，要加強祖國統一教育，深刻揭示維護國家主權和領土完整、實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，增進廣大同胞心靈契合、互信認同，與分裂祖國的言行開展堅決鬥爭，引導全體中華兒女為實現民族偉大復興、推進祖國和平統一而共同奮鬥。

而關於激發社會各界人士的愛國熱情方面，綱要指，要堅持信任尊重團結引導，增進和凝聚政治共識，夯實共同思想政治基礎，不斷擴大團結面，充分調動社會各界人士的愛國熱情和社會擔當。堅持宗教的中國化方向，加強宗教界人士和信教群眾的愛國主義教育，引導他們熱愛祖國、擁護社會主義制度、擁護中國共產黨的領導，遵守國家法律法規和方針政策。加強「一國兩制」實踐教育，引導人們包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、臺灣同胞和海外僑胞增強對國家的認同，自覺維護國家統一和民族團結。

此外，綱要還提出，要唱響互聯網愛國主義主旋律，涵養積極進取開放包容理性平和的國民心態以及強化制度和法治保障等。