【愛國教育】內地加強國家版圖意識宣傳：地圖「一點都不能錯」

國產電視劇《親愛的，熱愛的》此前因劇中出現「問題地圖」引發廣泛關注。在內地，自然資源部於8月29日至9月5日開展全國測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周活動，今年的活動主題為「規範使用地圖，一點都不能錯」。 官方發布的宣傳片介紹，在地圖上，國界線畫法，行政區域及首都、首府名稱的標注等，都反映了國家的政治觀點和外交立場，稍有疏漏就會出現有損國家主權和領土完整的「問題地圖」。

官方發布「國家版權意識宣傳片」。（影片截圖）

宣傳片還指出，地圖是國家版圖最主要的表現形式。國家版圖指一個國家行使主權和管轄權的疆域，是國家主權和領土完整的象徵，與國旗、國歌、國徽同等莊嚴。熟悉國家版圖構成，維護國家領土和主權完整，是每個公民的責任和義務。

自然資源部介紹稱，中國實行地圖審核制度，向社會公開的地圖，應當報送自然資源主管部門審核。自然資源部負責全國地圖工作的統一監督管理並提供公益性地圖服務。經審核通過的地圖，由具有審核權的自然資源主管部門核發審圖號並向社會公布。

據悉，宣傳活動期間，自然資源部還將於9月1日舉辦國家版圖意識「進校園」活動，邀請地圖專家和審圖專家分別走進內地中學，為學生講述國家版圖知識。各地也將組織開展一系列宣傳教育活動，以營造「規範使用地圖，一點都不能錯」「維護國家版圖尊嚴從我做起」的氛圍。

（綜合報道）