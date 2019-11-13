【中美貿易戰】王岐山：情感宣泄無助解決問題　攜手應對才是正確

當地時間11月12日，第二屆巴黎和平論壇在法國巴黎開幕。此屆論壇主題為，「創新全球治理手段」。中國國家副主席王岐山出席該論壇，並在開幕式上就「世界和平治理方案」表示，「用情感的宣泄代替理性的思考和行動, 無助於問題的解決。單打獨鬥行不通，轉嫁矛盾不可取，攜手應對才是唯一正確的選擇」。

中國國家副主席王岐山11月12日在法國巴黎和平論壇全體會議上發表講話。（Reuters）

王岐山稱，人類走到了十字路口，面對問題大家關心中國怎麼看，怎麼辦，「1978年中國實行改革開放…對比西方我們看到了差距，一些人甚至極端地討論，西方的月亮，真的比中國圓嗎？…從沒吃過沒見過沒幹過，到見過沒吃過沒幹過，再到吃過見過幹過…中國首先是做好自己的事，正全力以赴在2020年實現農村貧困人口全部脱貧。」

他又指，一個國家的歷史文化是其道路選擇的源頭活水，「當前單邊主義，保護主義，民粹主義蔓延…...用情感的宣泄代替理性的思考和行動, 無助於問題的解決。單打獨鬥行不通，轉嫁矛盾不可取，攜手應對才是唯一正確的選擇…中國推動構建『一帶一路』，舉辦進口博覽會，縮減投資准入負面清單，改造營商環境，讓世界共享中國發展的機遇。」

目前，中美貿易戰持續，香港示威活動仍然持續，王岐山的此番表態受到外界關注。在中美貿易戰不斷出現向好迹象後，美國總統特朗普（Donald Trump）再出新言論。11月12日，特朗普在貿易問題上攻擊中國，稱中國是「騙子」，威脅稱如果不能達成協議，對華關税將大幅提高。

不僅是貿易協議上的進展，中美在其他方面的矛盾也似有緩解。11月7日中方披露，中美兩國警方合作，破獲一國際毒品販賣網絡。中國媒體稱，這是中美聯合成功破獲的首宗芬太尼走私案件。芬太尼也是特朗普在對華關係中最為關心的問題之一。

中美貿易戰談判走向受到矚目，有分析稱，雙方貿易戰和解或仍需數年時間。