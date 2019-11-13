王岐山出席巴黎和平論壇　批評單邊主義

中國國家副主席王岐山11月12日出席第二屆巴黎和平論壇開幕式，發表主旨演講，並痛批單邊主義和保護主義。

在演講的一開始，王岐山還特別留下了一些時間，幽默地提醒現場不諳中文的聽眾們先戴上耳機，才開始自己的正式講話。

王岐山隨後說：「中國剛剛舉行了中華人民共和國建國70周年慶典，我願簡要回首來路，講述中國故事，加深大家對中國的了解、理解。」

王岐山說，中華民族在漫長的農耕文明時期有着驕人的輝煌，但由於固步自封和閉關鎖國，近代以後墜入半封建半殖民地的悲慘境地。1949年以來，中國人民實現了站起來的夢想，民族自信極大地激發。「但是，剛剛起步的新中國一窮二白，為建設新中國，中國人民在中國共產黨的領導下，艱苦奮鬥、頑強拼搏，付出了高昂的代價，取得了顯著的成果」。

1978年，中國實行改革開放。王岐山總結道，40多年來，中國人民聚焦發展、埋頭苦幹、堅定不移深化改革、擴大開放，順應歷史潮流，找到了適合自己的中國特色社會主義道路。中國經歷了巨大的變化，中國的國家面貌和人民精神面貌也發生了新的變化。王岐山也說：「我們也冷靜清醒地認識到，中國依然是一個發展中國家，從富起來的鞏固和提高，到真正實現強起來，將是一個漫長、艱辛的過程。」

在介紹中國的外交觀和應對世局的行動原則與看法時，王岐山說，「一個人、一個民族、一個國家的歷史文化，是其道路選擇的源頭活水。正因為曾經飽經戰亂，我們才格外珍視和平穩定。正因為曾經飽受屈辱，我們才堅定奉行獨立自主的和平外交政策，尊重各國人民自主選擇發展道路的權利。」他強調，「正因為經濟全球化使包括中國在內的世界受益，我們才堅持互利共贏的開放戰略，呼籲共建更加創新更加包容的開放型的世界經濟」。

王岐山還說，當今世界已成為相互連通的汪洋大海，充滿希望，也面對着許多共同挑戰，包括世界經濟增長動能不足、發展不平衡不充分態勢嚴重，地區熱點問題此起彼伏，恐怖主義、技術安全、公共衛生、氣候變化和環境惡化等威脅持續蔓延等等。王岐山認為，在這些全球性挑戰面前，「沒有誰能獨善其身，單打獨鬥行不通，轉嫁矛盾不可取，攜手應對才是唯一正確的選擇」。

王岐山在演說的尾聲，向在場的各國政經領袖呼籲道：經濟全球化是歷史潮流，認清方向，才能做出科學理性的選擇。他說，「歷史的進程總充滿着波折。當前，單邊主義、保護主義、民粹主義蔓延，用情感的宣泄代替理性的思考和行動，無助於問題的解決」。「我們認為，越是困難，越要保持定力和耐力，越要同心協力，積極有為，用科學的理性指導我們的行動」。

王岐山提出，中國主張「以加深利益融合，減少和平赤字；以維護多邊主義，加強和平保障；以加強平等協商，化解和平挑戰；以倡導文明對話，繫牢和平的紐帶」。