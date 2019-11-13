【兩岸關係】「26條措施」被指矮化台灣主權　國台辦：橫加指責

大陸國台辦周三（13日）舉行例行記者會，發言人馬曉光就多個涉台問題回答記者提問。 其中大陸早前出台的「26條措施」，台灣民眾可向大陸駐外使領館尋求協助，被指是大陸借此矮化台灣主權。馬曉光反駁指「台灣同胞是我們的骨肉兄弟，維護台灣同胞在海外的合法正當權益是我們義不容辭的責任。」

馬曉光表示，當台灣民眾在海外旅遊、留學、生活、就業遇到證件丟失的困難，大陸駐外使領館是會理所應當地為他們提供幫助，「同胞同胞，一奶同胞，這就是同胞的含義。」

馬曉光指大陸訊息通訊市場規模龐大，5G產業發展前景廣闊，將為台灣相關企業發展帶來新的巨大商機。（視覺中國）

馬曉光批評，台灣陸委會稱是矮化主權，是執政民進黨政府的風言風語、橫加指責，「我們要問，他們心裏還有沒有台灣民眾的利益？」馬曉光重申，大陸維護海外同胞權益的工作不會因此而停止，「今後還會做得更好、更努力。」

另一方面，馬曉光亦被問到台灣通訊傳播委員會（NCC）表明不贊同台灣業者前往大陸參與5G建設，以及到台灣民航局的被指拒絕延長春節加班機。對於5G，馬曉光指大陸訊息通訊市場規模龐大，5G產業發展前景廣闊，將為台灣相關企業發展帶來新的巨大商機，歡迎台資企業參與大陸5G網絡建設和應用，共享5G的發展機遇。

至於「春節加班機」的問題，馬曉光批評執政民進黨政府顧民眾的訴求，漠視台胞返鄉需求的做法，「我們確實感到很不理解。」但值得一提是，台灣民航局此前否認有拒絕「春節加班機」，表示現正循慣例就安排處理聯繫中。

（綜合報道）