國台辦：3名台灣居民涉嫌危害國家安全被查，已進入審判程序

早前有傳媒報道，多名台灣人在大陸失蹤。在北京，國台辦發言人馬曉光今日（13日）確認，有3名台灣居民因為涉嫌危害國家安全被查，分別是台灣師範大學退休教授施正屏、南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹和屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居。

國台辦發言人馬曉光表示，3宗案件已經進入審判程序。（資料圖片）

在記者會上，有傳媒向馬曉光提問，施正屏據傳去年8月在大陸失蹤，目前關押在北京。包括之前的蔡金樹和李孟居等人都被傳失蹤，但也沒有說這些人具體犯了甚麼案。兩岸雙方的溝通管道幾乎停擺，他們的家屬可能也沒法獲知到底怎麼回事具體情況，希望國台辦能作詳細說明。

馬曉光回應稱，大陸一直依法打擊危害國家安全的犯罪活動。這三個案例，都是因為當事人從事涉嫌危害國家安全的活動，被大陸有關部門依法審查。

馬曉光還說，有關部門嚴格依法辦案，已經通知了他們三位的家屬，並根據法律規定保障他們各項合法權利。相關案件已經進入審判程序。他強調，大陸方面一直依法打擊危害國家安全的犯罪活動，是正常的執法行為，並沒有說一段時期顯得很多，或者顯得很突兀。

這是國台辦首次公開提及施正屏的行蹤。馬曉光上月16日已確認李孟居和蔡金樹二人在大陸被審查。

據了解，施正屏退休前是台師大國際人力資源發展研究所退休副教授，後來也擔任大陸國企「華夏集團」首席經濟學家，經常往返兩岸。施的好友稱，他最後一次與施正屏用LINE聯絡，已是去年7月的事，施的Facebook也停留在7月底。好友曾問過施太太有關施正屏的動向，對方說「去修行了」。

李孟居則於今年8月底時到香港旅遊，期間入境深圳後就失聯。及至9月11日，李孟居被大陸方面證實因涉嫌危害國家安全的罪名被審查，有傳他曾經上傳解放軍集結的照片予枋寮鄉長陳亞麟。

至於蔡金樹是在去年7月底赴赴福建省泉州參加兩岸食品交易會，入住廈門某間酒店，結果翌日退房後即告失聯。直至今年9月25日，國台辦證實蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動被大陸有關部門依法審查。

（海外網）