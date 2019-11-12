陸稱台拒絕延長春節加班機時間　台灣民航局否認

明年台灣大選與春節時間相近，在大陸的台人如何返台投票過節受到關注。大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會於12日表示，台灣民航主管方面（指台灣交通部民航局）明確拒絕延長春節加班機的執行時間。 對此，台灣民航局回應稱，正循慣例就兩岸春節加班機安排事宜處理聯繫中，陸方說法和事實情況，並不相符。

廈門航空曾於2018年曾被迫取消春節加班機申請，由於2020年春節與台灣總統大選相近，此時再次傳出春節加班機爭議，也引起外界政治聯想。圖為2018年8月16日，廈門航空舉辦百名台籍乘務員入職儀式。（VCG）

據悉，由於大陸2018年1月單方面宣布啟用M503北向等4條航路，引起台灣不滿，當時台灣民航局以國安疑慮，「暫不核准」東航、廈航176班春節加班機，兩家航空公司隨後取消申請，併發文抗議，導致5萬旅客受影響，引發爭議。

日前就有媒體披露大陸華北台商圈近日盛傳，台民航局將「故技重施」，再次卡關加班機。而12日，海峽兩岸航空運輸交流委員會方面表示，應大陸台胞以及部分航空業者的要求，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，滿足台胞返鄉需求。目前，台民航主管方面已明確表示拒絕。

對此，台灣民航局回應稱，目前正循慣例，就兩岸春節加班機安排事宜處理聯繫中，也正在調查台商、台生等春節返鄉需求及航空公司的運能及加班機需求等，但並未觸及到春節包機以外的事宜。

民航局說，在陸客來台大量縮減情形下，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，兩岸春節加班機目前正在調查需求，亦應足以因應大陸台生、台商及其家屬返鄉過節需求。

民航局強調，至於對岸傳出民航局拒絕春節加班機時程相關安排，因雙方仍在聯繫處理中，和事實情況，並不相符。

報道還引述不具名台灣交通部官員表示，目前還在調查台籍航空公司春節假期兩岸航線加班需求，預計本月底前可以完成，完成後將會與對岸聯繫，目前尚未開始聯繫。

該官員說，依照往例，兩岸春節加班機疏運期間是在大年初一的前兩週與後兩週，也就是明年的1月11日至2月8日之間，雖然明年有總統大選，但不會特別因為選舉而有不同做法，主要是看航空公司的需求和主要機場的時間帶而定。

（綜合報道）