北京確診兩宗「肺鼠疫」病例　中國疾控中心：不用過度擔心受感染

北京朝陽區政府在周二（13日）公告，兩名來自內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗、在北京朝陽醫院診治的病人，確診患上「肺鼠疫」。 中國疾控中心今日發布消息稱，此次疫情進一步擴散的風險極低。北京市民可正常工作、生活和去醫療機構就醫，不用擔心感染風險。

消息指，該兩名患者在北京朝陽醫院急診科接診。（資料圖片）

中國疾控中心表示，北京市不是鼠疫疫源地，自然環境中不存在鼠疫菌，老鼠中也不帶有鼠疫菌，當地市民沒有通過接觸鼠等動物而感染的機會。

中國疾控中心又稱，兩例輸入病例發現後，北京市衛健系統已及時作隔離治療，並對病例進京後活動情況開展詳細的流行病學調查，對可疑暴露人群作詳細的排查，對接觸者作醫學觀察和預防性服藥，對相關場所作終末消毒，同時加強發燒病人監測，此次疫情進一步擴散的風險極低。當地市民可正常工作、生活和去醫療機構就醫，不用擔心感染風險。

早前報道，該兩名患者在北京朝陽醫院急診科接診，曾住進朝陽醫院負壓病房，其樣本經中國疾控中心檢測，11月12日中午確診爲肺鼠疫病例。北京朝陽醫院相關負責人指，一切盡在掌控中，而該兩名患者目前不在朝陽醫院，已經轉到別的醫院。

鼠疫發病快、死亡率高

據了解，近10年全中國共發病26例鼠疫。其具有發病快、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速的特點，尤其是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率可高達30%至100%。鼠疫的潛伏期較短，一般為1天至6天，但個別病例可達8天至9天。