「渠蓋專家」大揭秘　渠蓋誕生全因鼠疫　蓋面文字代表的是……

本港現時有約16萬個渠蓋，原來渠蓋蓋面上不同的圖案和密碼，都有不同的意思。發展局局長黃偉綸今日(16日)發表網誌透露，渠蓋的誕生是因1894年所爆發的鼠疫；渠蓋蓋面的凹凸花紋，除了增加防滑度，還可以讓渠務人員識別兩種不同的渠道；而蓋面的英文字母，更是顯示出其製造年份及合約編號。

黎超良表示，早期鑄造的渠蓋是圓形的，其後改為方形，方便渠務人員打開檢查及清理沙井和渠道內的阻塞物。（發展局網誌圖片）

生鐵取代石造井蓋

黃偉綸在網誌中邀請了渠務署的「渠蓋專家」、工作超過20年的前總工程監督（現職渠務署熱線總監）黎超良介紹本港的渠蓋。黎超良表示，渠蓋的誕生與本港的發展歷史緊密相連，因在開埠初期，維多利亞城（即現時西環、中上環、金鐘、灣仔及銅鑼灣等）內的渠道單一，只是依靠雨水沖走污物，而溝渠亦沒有被覆蓋，容易滋生及散播細菌。

不過，在1894年本港爆發鼠疫，政府加速實施排污的改革，包括將雨水和污水分流，並覆蓋溝渠，從此排污管道轉到地下，更以堅固的生鐵取代石和粗陶，建造更耐用的管道和井蓋。

黎超良表示，渠蓋的誕生與本港的發展歷史緊密相連。（發展局網誌圖片）

「圓清方濁」的渠蓋設計

早年鑄造的渠蓋大部分是圓形，其後則改為由兩個三角形拼合而成的方形設計，渠務人員可較易用鐵撬打開渠蓋，而拼合式設計亦較易於操作。至於渠蓋上的凹凸花紋，除了增加防滑度，主要是給渠務人員識別污水和清水（雨水）兩種不同的渠道。圓圈、放射式花紋是清水渠蓋，小正方形格子則為污水渠蓋，故坊間簡稱「圓清方濁」。

而渠蓋上兩個像眼睛的夾縫，是方便渠務人員以特別的工具拉起渠蓋，而蓋掩的作用是避免女士的高跟鞋卡於夾縫內，或因積水而引致蚊患。

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渠蓋上的「神祕密碼」

除了花紋圖案外，渠蓋面上通常會有一組組英文字母及數字，黎超良解釋，「HK」是香港（Hong Kong）的簡稱，代表是政府財物；「DC」則是指渠務署合約（Drainage Contract），而一般渠蓋上亦鑄有製造年份及合約編號，如「DC/97/05」即指渠務署1997年05號合約，並會鑄有製造商的英文名稱。

渠蓋設計比賽收逾1400份作品

而渠蓋會以英文字母標示其承受重量的級別，當中共有3個級別。較常見的為「H」，即重級（Heavy duty），可以承受重型車輛在上面行駛；「M」即中級（Medium duty），一般見於行人路；而「L」即輕型（Light duty），則多出現於花槽。

另外，全港首個渠蓋設計比賽剛於昨日（15日）截止，渠務署指共收到超過1,400份設計作品。比賽結果將於2019年1月14日公布，市民可於網上投選其中一項最具人氣獎。得獎作品將有機會被採用製成實物，於本港範圍使用。