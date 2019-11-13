【換皮抄襲】暴雪《鬥陣特攻》控兩款中國遊戲侵權　獲賠近400萬

美國暴雪娛樂開發並發行的多人第一人稱射擊遊戲《鬥陣特攻》（內地稱為「守望先鋒」），早前控告中國的手機遊戲《英雄槍戰》及網頁遊戲《槍戰前線》抄襲。 案件周三（13日）上午在上海浦東法院一審宣判，《鬥陣特攻》獲判勝訴，兩款遊戲除了要停止侵權、消除影響外，還須分別賠償300萬元（人民幣．下同）及約97萬元。

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暴雪《鬥陣特攻》獲法院一審宣判勝訴。（澎湃新聞）

暴雪娛樂及其在中國大陸的發作商網之易指控，《鬥陣特攻》已成為電子競技領域內頗具影響力的遊戲，《英雄槍戰》、《槍戰前線》在未經許可的情況下，大量抄襲、使用《鬥陣特攻》的遊戲元素，包括玩法和模式、勝負條件、人物設計與特色、遊戲界面、戰鬥地圖等，構成著作權侵權。

被告則辯稱，《鬥陣特攻》的整體畫面不屬於類電作品（類似攝製電影的方法創作的作品），畫面並非預先設定，而是多位玩家按照遊戲規則、通過各自操作所形成，是比賽情況的客觀表現，兼具過程的隨機性、不可複製性以及結果不確定性。另一方面，《鬥陣特攻》在發布之前，市場上已有與其核心玩法一致的遊戲，其亦公開承認是借鑑其他遊戲而來。《鬥陣特攻》並非原告獨創，被告雖然在玩法和規則上借鑑《鬥陣特攻》，但也進行大量的研發創新，是技術的進步，應予鼓勵。

但法院經審理後認為，射擊類遊戲整體畫面是否可以視為類電作品，應衡量畫面是否由一系列具有獨創性的畫面組成。《鬥陣特攻》符合獨創性要求，遊戲亦呈現出連續動態畫面，故屬於是類電作品。經比對，《英雄槍戰》和《槍戰前線》屬於「換皮遊戲」，與《鬥陣特攻》構成實質性相似，侵犯了《鬥陣特攻》遊戲整體畫面享有的著作權。

《鬥陣特攻》（內地稱為「守望先鋒」）在內地相當受歡迎。（視覺中國）

審判長金民珍亦特別提到，關於類電作品，中國已有的司法實踐僅限於角色扮演類遊戲，本案的判決結果，是首次將射擊類遊戲的連續動態畫面納入類電作品定義，並嘗試從網絡遊戲慣常的研發流程上，探索可受《著作權法》保護的獨創性表達範圍，對司法層面破解「換皮遊戲」侵權困有行積極探索。

（澎湃新聞）