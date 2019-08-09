1分鐘也侵權　內地網紅馮提莫直播時播他人歌曲遭判賠

被譽為「中國第一網紅」的馮提莫近日惹上官非，其在一次直播互動播放歌曲《戀人心》的片段，時長約1分10秒，結果鬥魚直播被版權持有人以侵害信息網絡傳播權為由提起訴訟。 北京知識產權法院近日終審判決駁回鬥魚直播的上訴，維持原判，須賠償2000元經濟損失及因訴訟支出的3200元合理費用。

事緣馮提莫在去年2月14日，在鬥魚直播平台直播期間，播放約1分10秒歌曲《戀人心》（歌曲全長為3分28秒）。直播結束後，馮提莫將整個直播片段保存在鬥魚直播上，讓觀眾可以隨時隨地觀看和分享。

馮提莫是內地網紅女主播之一，僅微博上的粉絲數量就有近千萬。（微博）

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中國音樂著作權協會認定，《戀人心》的詞曲作者張超與該會簽訂有《音樂著作權合同》，鬥魚公司侵害其對歌曲享有的信息網絡傳播權，起訴要求鬥魚公司賠償著作權使用費及合理開支共計4萬多元。

鬥魚公司反駁指，相關直播片段由馮提莫製作並上傳、自動保存在平台上的，在此過程中鬥魚公司僅提供中立的技術、信息存儲服務，不構成共同侵權、幫助侵權和單獨侵權，不存在任何過錯，事前有進行合理審查，事後也採取相應措施。鬥魚公司又澄清未有因《戀人心》在線傳播獲益，部分觀看直播的觀眾對馮提莫的禮物打賞，完全出於對馮提莫個人的喜愛與支持，與《戀人心》無關因涉案歌曲。

此外，鬥魚公司指協會主張的著作權使用費標準過高，且侵權行為輕微，並未造成重大損失或其他不利影響。

鬥魚公司不服一審判決提出上訴，但終審仍被法院判處須賠償。（視覺中國）

但北京互聯網法院在一審判決時指出，打賞收益是鬥魚公司與主播間按比例分配，鬥魚公司是該些成果的權利人，享有相關權益，自然應對產生的法律後果承擔相應責任，即使已刪除相關內容亦不能免責。再者，鬥魚公司應對直播成果的合法性，負有更高的注意義務和審核義務。鬥魚公司不服一審判決，上訴至北京知識產權法院，後者在7月的終審判決駁回上訴，維持原判。

（北京青年報）