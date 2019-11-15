鴻蒙系統手機何時面世？　華為：半年後答案揭曉

華為在8月份正式推出了鴻蒙操作系統（Harmony OS），其何時用於智能手機上備受關注。 華為高級副總裁彭博（Vincent Pang）近日表示，由於美國對華為安卓（Android）手機採用「Google 流動服務」(GMS) 的限制，華為將在未來6至9個月內給出答案，何時將鴻蒙遷移到智能手機上。

華為高管余承東8月9日在發佈會上講解鴻蒙系統。（VCG）

美國《商業內幕》11月14日報道稱，彭博在接受採訪時表示，「我們不能再等了，已經錯過了一個旗艦產品。」他指的是華為最近推出的Mate 30智能手機，該手機運行不包含任何Google服務或應用程序（包括Google Play商店）的Android開源版本。

美國商務部此前將華為列入貿易黑名單，禁止其與美國公司開展業務，除非這些公司獲得政府許可。這意味着華為無法與谷歌合作，無法預裝谷歌服務和應用，這使得華為手機在中國以外的市場上處於不利地位。

近日，美國商務部長威爾伯•羅斯（Wilbur Ross）表示，美國公司很快將再次獲得許可開始向華為出售產品。據彭博社11月3日報道，美國政府迄今已收到260個許可申請，但尚未有任何正式宣布。

華為於8月9日推出了鴻蒙系統，定位是一個可以在多種設備上運行的平台，包括智能手錶、物聯網設備、電視等等，而不僅限於取代Android的智能手機操作系統。

彭博稱，「鴻蒙並不是Android的替代品，而是下一代Android。」