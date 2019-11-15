發改委：會擇機向市場投放凍豬肉儲備

11月15日上午，國家發改委召開11月份新聞發佈會，發佈宏觀經濟運行情況並回答記者提問。 國家發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟瑋提及豬肉供給問題，並表示，政府將多措施並舉保障市場基本穩定和困難群眾基本生活不受影響。

孟瑋表示，按照黨中央、國務院決策部署，國家發改委會同有關部門積極開展豬肉市場保供穩價工作，已經出臺實施了一系列政策舉措。下一步，將進一步抓好政策措施落實，多措並舉保障市場基本穩定和困難群眾基本生活不受影響。主要有幾個方面的工作。

四川省眉山市市民在菜市場選購豬肉。（中新社）

一是繼續加力促進生豬生產。國家發展改革委會同農業農村部，加大中央預算內投資支援力度，支援生豬規模化養殖場和種豬場建設，擴大畜禽糞汙資源化利用專案實施範圍，支援動植物保護能力提升工程建設，通過這些方面的支持，促進生豬穩產保供。

二是多管道增加肉類供給。增加牛羊肉、禽肉、雞蛋生產和供應，多管道擴大豬肉和牛羊肉等替代品進口，確保整體肉類蛋白市場供應基本充足。

三是妥善實施凍豬肉儲備投放。目前中央和地方已經建立了一定規模的凍豬肉儲備，會擇機向市場投放，保障豬肉消費需求。

四是兜底基本民生。重點關注城鄉低保物件、特困人員等困難群眾，指導地方根據物價上漲情況及時啟動價格補貼聯動機制，足額發放價格臨時補貼。

五是密切監測預測價格變化。每天監測全國及各地豬肉價格情況，研判後期走勢，及時發現苗頭性問題，並加以預防和解決。

（澎湃新聞）