【逃犯條例】外交部：鄭若驊遭「反中亂港」分子圍攻，英方須徹查

正在英國倫敦訪問的律政司司長鄭若驊，周四（14日）遭到數十名反對修例的示威者包圍推撞，不斷指罵她為「殺人犯」，混亂中鄭若驊跌倒，由工作人員護送離開。 11月15日，中國外交部表示，鄭若驊在英國遭「反中亂港」分子圍攻受傷，中方要求英方對此事立即徹查。外交部還敦促英方在涉港問題上謹言慎行，不要再發出錯誤信號。

在15日舉行的外交部記者會上，外交部發言人耿爽表示，我們對香港特區政府律政司司長鄭若驊在英國遭「反中亂港」分子圍攻受傷一事表示強烈憤慨和嚴厲譴責；中國駐英國使館已經第一時間派人趕赴現場進行處置，提供協助，並要求英方立即為鄭若驊司長提供安全保護。中國駐英國大使劉曉明也將前往醫院探望鄭若驊司長。

耿爽說，如果英方不改變其錯誤做法，繼續火上澆油、挑撥慫恿，必將遭到反噬，貽害自身。（資料圖片）

耿爽表示，事實證明，「反中亂港」分子完全是一群暴力違法之徒。他們的所作所為已經完全突破了法律底線和文明底線，這種明目張膽襲擊傷害香港特區政府官員的行徑必須得到制止和嚴懲。如果任由「反中亂港」分子胡作非為，不僅將嚴重破壞香港的繁榮穩定，也必將給包括英國在內的國際社會帶來嚴重的干擾和破壞。

耿爽指出，這起駭人聽聞的襲擊香港特區政府高官事件發生在英國，與一段時間以來英方一些政要在涉港問題上是非不分、顛倒黑白，明裡暗裡為暴力違法行為張目，為「反中亂港」分子站台有直接的聯繫。如果英方不改變其錯誤做法，繼續火上澆油、挑撥慫恿，必將遭到反噬，貽害自身。我們要求英方立即徹查這起事件，全力徹查凶徒，將肇事者繩之以法，切實保護所有中國在英人員的人身安全與尊嚴，同時我們敦促英方在涉港問題上謹言慎行，不要再發出錯誤信號，不要再挑撥慫恿，不要再插手香港事務，不要再干涉中國內政。

耿爽重申，止暴制亂、恢復秩序是當前香港最重要的任務，也是當前香港社會各界最廣泛的共識和最強烈的呼聲，中國中央政府將繼續堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。