鄭若驊倫敦演講被示威者包圍推撞　混亂中跌倒　即時報案譴責暴力

正在英國倫敦訪問的律政司司長鄭若驊，周四（14日）出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」期間，遭到數十名反對修例的示威者包圍推撞，不斷指罵其是「殺人犯」，混亂中鄭若驊跌倒，要由工作人員護送離開。

現場片段見到，鄭若驊當時正步向演講會場，一批示威者包圍她，並以廣東話高呼「五大訴求缺一不可」，以及不斷指罵她「殺人犯」、「可恥」等，示威者一路進逼推撞，鄭若驊在混亂中跌倒。事後鄭若驊即時向倫敦警方報案，要求嚴肅處理，將涉事的人繩之於法；她發聲明嚴厲斥責有關暴徒令她身體受到嚴重傷害，譴責一切以追求政治理想為藉口，剝奪他人合法權利的暴力及激進主義，又指這並不符合香港及任何文明社會的利益。

鄭若驊是在周三（13日）出發到倫敦，在當地向商界及法律界推廣香港作為促成交易和爭議解決樞紐的角色，翌日出席特許仲裁學會舉辦的講座。在倫敦期間，鄭若驊會與商界領袖和資深法律界人士會面，介紹律政司在加強香港作為促成交易和爭議解決樞紐的最新措施，以及講解香港法律方面的最新發展。她亦會拜會中國駐英國大使劉曉明，下周一（18日）回港。