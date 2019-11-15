【逃犯條例】中國駐英使館強烈譴責　稱鄭若驊遭反中亂港分子圍攻

正在英國倫敦訪問的律政司司長鄭若驊，周四（14日）出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」期間，遭到數十名反對修例的示威者包圍，不斷指罵她為「殺人犯」，混亂中鄭若驊跌倒，要由工作人員護送離開。 中國駐英國使館發聲明，稱鄭若驊遭到數十名「反中亂港」分子圍攻，鄭被人推倒，手部受傷，發言人對「惡劣行徑」表示強烈憤慨和嚴厲譴責，他們要求英國警方予以徹查，將肇事者繩之以法，並加強對中國在英人員和機構的安全保衛。

聲明提到，「暴力違法者」通過網絡串通一氣，明目張膽對香港特區官員行兇傷害，再次證明了他們的真實目的是要搞亂香港，癱瘓特區政府，破壞「一國兩制」，又指「暴力違去者」已把黑手伸出境外，伸到英國，斥他們的所作所為不僅受到包括香港同胞在內的全體中國人民的嚴厲譴責，也必將受到英國人民和國際社會的一致譴責。

使館強調，香港的當務之急是「止暴制亂」、恢復秩序、維護法治，又指中國中央政府堅決支持香港特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港司法機構依法嚴懲違法犯罪分子，保護香港居民的生命財產安全，恢復香港的安寧與穩定。

特首林鄭月娥早上發稿，強烈譴責襲擊行為和對事件感憤慨，她批評襲擊行為野蠻，超越文明社會底線，期望當地警方積極跟進，將涉案者繩之於法。鄭若驊則發聲明，嚴厲斥責有關暴徒令她身體受到嚴重傷害，譴責一切以追求政治理想為藉口，剝奪他人合法權利的暴力及激進主義，又指這並不符合香港及任何文明社會的利益。