貝萊德﹕中國經濟不斷變化　為投資組合增長創造新機遇

中國國家統計局召開新聞發佈會,國家統計局新聞發言人劉愛華在會上表示,經過長期的發展,中國目前積累了雄厚的物質基礎,基礎設施日益完善,產業體系逐漸完備,人力資源非常豐富,高素質人才不斷增加,市場規模也在培育壯大。從這些方面來看,中國經濟擁有足夠的韌性、巨大的潛力,同時也擁有蓬勃的活力。從短期看,經濟繼續保持平穩運行仍然有非常多的支撐。

畢馬威中國首席經濟學家康勇表示,中國經濟延續總體平穩、穩中有進發展態勢。其中,有三個亮點值得關注。

中國經濟正從高速增長向高質量增長轉變。(新華社)

第一個亮點是電商與社交融合發展成為拉動內需重要力量。第二個亮點是營商環境持續優化。此前世界銀行(World Bank)發佈的報告顯示,中國的總體排名比2018年上升15位,名列第31名,這也是報告發布以來中國的最好名次。第三個亮點是投資結構不斷優化,高技術製造業成為投資熱點。2019年1月至10月,中國高技術產業投資按年增長14.2%,快於全部投資9.0個百分點,其中高技術製造業和高技術服務業投資按年分別增長14.5%和13.7%。

事實上,看好中國投資機會的機構越來越多,美國規模最大的上市投資管理集團貝萊德在一份名為《China: An Investment Opportunity Too Big To Ignore》,指出中國不斷變化的經濟正為潛在的投資組合增長創造新的機遇,如果國際投資者將中國排除在他們的投資組合之外,將會錯過這個巨大市場的爆炸性發展。

報告稱,中國未來機會巨大,而更加開放的中國近在眼前。到2020年,中國將通過取消對外資對證券、保險和基金管理公司的持股限制,經濟開放進入下一階段,這將使中國經濟比以往任何時候開放。貝萊德表示,在岸投資的過程更簡單,這就創造了一個全新的投資機會,一個再也不能忽視的機會。

貝萊德在今年2月梳理了中國近期的改革措施,認為這些改革旨在糾正經濟增長不協調造成的失衡,涉及經濟的許多領域。它們影響到政府以及企業、金融和家庭部門。由於目前正在進行22項改革,預計長期影響將對增長產生巨大的積極影響。中國對經濟全球化的貢獻巨大,同時已經在向世界其他地區開放市場方面取得了長足的進步。

報告指出,中國已經從一個出口驅動的農業大國國家,轉變為一個製造業和科技超級大國,中國國內的中產階級和消費驅動是新商機的來源。中國的經濟形勢呈現出一種競爭性的機遇,弄清楚中國未來轉型方向很有必要。