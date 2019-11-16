【孔子誕辰2570周年】王岐山：中國成就凝結中華文明的智慧和精華

國家副主席王岐山周六（16日）在北京人民大會堂，出席紀念孔子誕辰2570周年國際學術研討會暨國際儒學聯合會第六屆會員大會開幕式並致辭。 王岐山表示，中華人民共和國成立70周年的輝煌成就，凝結着當代中國人民的辛勤和汗水，也凝結着中華文明的智慧和精華，希望國際儒聯以儒學為紐帶，走向世界、了解世界，為推動人類文明進步貢獻更多智慧和力量。

王岐山指，中華文明推崇的「小康」、「大同」、「天下為公」，與中國為之奮鬥的中國特色社會主義事業息息相通；中華文明推崇的「重民」、「安民」等民本思想，與中國堅持的「以人民為中心」、「全心全意為人民服務」一脈相承；中華文明推崇的「仁義禮智信」，與中國倡導的家國情懷、責任擔當乃至社會主義核心價值觀交相輝映；中華文明推崇的「和而不同」、「協和萬邦」，與中國主張的開放合作、推動構建人類命運共同體的理念思致相因，「中華文明始終是中華民族生生不息的源頭活水。」

王岐山與出席開幕式的嘉賓代表合照留念。（新華社）

王岐山又提到，站在新的歷史起點，中國將會從中華傳統文化中汲取智慧，同時尊重世界上所有文明，為人類文明進步不斷作出貢獻。具體而言，要加強交流、互學互鑑，促進各種文明因地制宜、交流互鑑、順時應勢、永續相傳；要深入挖掘、兼收並蓄，努力發掘中國和世界上不同時代、不同文化的思想精華，讓中華文明更加發揚光大，讓人類文明更加絢麗多彩；要尋根溯源、探究本質，進行追本溯源的比較探究，加深中國對世界歷史與現實的認識；要與時俱進、創新發展，對不同文明進行比較、鑒別、吸收，從優秀傳統文化中汲取思想智慧，共同造福中國人民和世界人民。

（新華社）