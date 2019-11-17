【鼠疫】55歲內蒙古漢確診腺鼠疫　官方：未發現與北京兩病例有關

北京市政府上周二（12日）晚證實，兩名來自內蒙古的患者經專家確診，患上肺鼠疫，正在北京市內相關醫療機構接受治療，一人病情穩定，另一人病情危重，消息引發關注。 最新消息指，內蒙古昨日（16日）再確診一宗「腺鼠疫」病例，但未發現本病例與前兩宗病例之間有流行病學關聯。

公告指，該內蒙古患者曾剝食過野兔。（視覺中國）

內蒙古自治區衛生健康委公告，11月16日，內蒙古錫林郭勒盟巴音塔拉蘇木採石場1人在烏蘭察布市化德縣醫院就診期間，反覆發燒，經專家會診，被診斷為「腺鼠疫」確診病例。

公告稱，患者是一名55歲男子，曾於2019年11月5日在採石場剝食過野兔，目前，未發現本病例與前2例病例之間有流行病學關聯。患者目前已在烏蘭察布市化德縣醫院隔離救治，相關防控措施已落實。其密切接觸者28名，已就地隔離醫學觀察，目前無發熱等異常表現。

北京的兩名患者，一度在北京朝陽醫院急診科接診。（資料圖片）

公告強調，自治區黨委政府高度重視鼠疫防控工作，已採取有力措施，加強組織領導，開展保護性滅鼠滅蚤，加強發熱病人管理，強化疫情報告，開展醫務人員培訓和社會健康宣傳教育，聯防聯控、群防群控，加強工作指導檢查，依法科學防控，保障群眾健康安全。

資料顯示，根據發病部位和病理變化的不同，可將鼠疫分為腺鼠疫、肺鼠疫、敗血型鼠疫等，其他類型鼠疫如皮膚鼠疫、腸鼠疫、眼鼠疫等型比較少見。

鼠疫主要通過病媒生物傳播、接觸傳播和飛沫傳播。（視覺中國）

「腺鼠疫」的臨床表現主要是高熱、畏寒、伴噁心嘔吐、頭痛及四肢痛、顏面潮紅、結膜充血、皮膚黏膜出血點等。多表現為腹股溝淋巴結、腋下淋巴結和頸部淋巴結腫大，且發展迅速，多為單側，一周後淋巴結很快化膿破潰。

而此前北京確診的「肺鼠疫」，臨床表現主要是起病急，畏寒高熱、頭痛胸痛、呼吸急促、嘴唇發紫、咳嗽、咳黏液或血性泡沫痰，常因心力衰竭、出血、休克而死亡。