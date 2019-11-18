【多圖】雲南區塊鏈普洱茶追溯平台上線　為每一塊茶餅配身份標識

日前，雲南省區塊鏈普洱茶追溯平台正式發布。據介紹，在雲南省數字經濟局的指導下，該平台使用區塊鏈技術，用近距離無線通訊（NFC）晶片儲存茶餅追溯資訊，為每一塊普洱茶餅配上「身份標識」，確保鏈上儲存的數據真實可信，不可偽造。

雲南省區塊鏈普洱茶追溯平台上線，為茶配上「身份標識」。（資料圖片／視覺中國）

雲南省相關部門表示，該平台是由省商務廳牽頭，聯合省數字經濟局、市場監管局、農業農村廳、科技廳、工信廳、海關、藥監局、中醫藥管理局等相關部門建立的雲南省重要產品追溯體系協同機制，實現國家重要產品追溯體系數據的對接。

當局指，建立普洱茶追溯平台，是為了實現每一塊茶餅來源可溯、去向可追、品質可查、責任可究的追溯目標，重塑普洱茶品牌形象，讓企業嚐到甜頭，讓消費者購物更加放心。雲南省區塊鏈普洱茶追溯平台成功對接至國家重要產品追溯平台，實現從茶餅壓製、成品包裝、倉儲入庫、銷售流通等環境的全程可追溯。

相關部門強調，雲南省區塊鏈普洱茶追溯平台解決了追溯標準不統一、資訊安全和追溯有效性的問題，其發布標誌着普洱茶品質安全追溯進入規範化、科學化的管理階段。

按圖看普洱茶餅製程：

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（綜合報道）