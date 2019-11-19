美防長指中國在南海活動構成威脅　外交部：美才是對和平的威脅

11月19日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，17日，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）同東盟國家防長舉行會晤時稱，中國在南海的活動對他國構成威脅，東盟不能允許中方操縱「南海行為準則」；而美軍今年在南海進行了25年來最頻繁的「自由航行」行動，這對於回應中國南海「軍事化」行動尤為重要，中方對此有何評論?

對此，中國外交部發言人耿爽表示，長期以來，美國在南海問題上煽風點火，挑撥離間，目的就是要搞亂南海局勢，破壞地區和平穩定，地區國家對此都看得清清楚楚。

耿爽接着指出，當前，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢總體穩定向好，南海的航行自由沒有任何問題。在不久前結束的第22次中國一東盟領導人會議上，各方對「南海行為準則」磋商取得進展均表示滿意，感到鼓舞。中方繼續願同東盟國家一道，排除干擾，相向而行，在平等協商的基礎上，按照共同商定的時間表積極推進磋商。

耿爽稱，樹欲靜而風不止。美方打着「自由航行」的旗號頻繁派艦機到南海地區生事，不是闖入他國領海進行挑釁，就是搞聯合軍演「秀肌肉」，唯恐天下不亂。美方在南海的「橫行自由」才是南海局勢緊張的根源，美方挑撥域內各國關係，才是對南海和平穩定的威脅。

耿爽強調，中方奉勸美方正視當前地區局勢積極向好的態勢，尊重和支持地區國家維護地區穩定的努力，停止不具建設性、不負責任、不得人心的做法，不要再做地區和平穩定與互利合作的干擾者、破壞者、攪局者。