【人權法案】王毅狠批美政要瘋狂　新聞聯播12連發駁涉港法案

11月21日，中國外交部部長王毅在北京人民大會堂會見美國前國防部長科恩（William Cohen），當面指美國部分政要抹黑、攻擊、詆譭中國，甚至幾乎到瘋狂的程度。

綜合媒體報道稱，王毅在會見科恩時說，中美雙方本應進一步發展新篇章，但美國部分政要抹黑、攻擊、詆譭中國，甚至幾乎到瘋狂程度。

對於美國國會不斷出台或考慮出台各種干涉中國內政的法案，王毅批評，有關行為嚴重違反國際關係基本準則，嚴重影響中美關係的氣氛，以及衝擊多年建立的互信。

王毅強調，關注目前的局勢，如果情況下去將不利於中美雙方，以及世界和平穩定。他也指，中美合則兩利，鬥則兩傷，是中美建交40年來的寶貴經驗。

對於中美當下的關係，11月20日，中國國家副主席王岐山在出席中美政黨對話時指出，加強兩國政黨、智庫、經濟、民間等各層面交流，有益於構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

同日，美國參議院通過《香港人權與民主法案》，中國則立刻強勢反擊，中國人大、中國外交部等七大機構接連發聲，譴責美國相關行為，並強調會採取反制措施，「勿謂言之不預」。

11月20日晚，素有中共政壇風向標的《新聞聯播》更是耗時14分鐘以「十二連擊」批評美國干涉中國內政。其中除前述七大機構外，《新聞聯播》還借專家學者、港人等角度批評美國。

有觀察人士指，實際上《香港人權與民主法案》是符號性的法案，對香港的經濟和金融影響不大，或是沒有直接影響。最主要的是，中國會通過此事看到美國媒體、政府的偽善和雙標，以及惡毒，其他諸如香港也會經歷一個受教育的過程。

該觀察人士續指，上述法案的一些負面影響主要是對香港高層產生影響，在客觀上會起到長激進示威者志氣、滅香港政府威風。因此，環球時報總編輯胡錫進也呼籲一些香港人要遠離美國，將資產撤離美國。